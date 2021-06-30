"Отогнали наглеца": Коц показал бегство эсминца США

Журналист Александр Коц показал бегство эсминца США, который попробовал приблизиться к Крыму. "Отогнали наглеца", - отметил он.

Судя по данным сервиса MarineTraffic, который отслеживает перемещения морских судов, американский эсминец USS Ross шёл к берегам Крыма со скоростью 24 узла. Однако в определённый момент он сбросил скорость до 6 узлов и резко ушёл в сторону от полуострова. При этом за ним всё время следовал некий неопознанный корабль. Вероятнее всего, речь идёт о судне русских пограничников. Впрочем, журналист не исключает, что преследователем может оказаться украинское судно.

Похоже, отогнали наглеца, если судить по MarineTraffic, - отметил Коц, выкладывая скриншот с маршрутом движения USS Ross.

Скриншот: Telegram/Kotsnews

Ранее сообщалось, что американский ракетный эсминец Ross со скоростью 23 узла приближается к Крыму. Это уже не первый подобный случай за последнее время. 23 июня авиация России отогнала от Крыма британский эсминец Defender, осуществив предупредительные бомбометания. А 30 июня русские истребители не дали нарушить границу голландскому фрегату Evertsen. Впоследствии Нидерланды пожаловались на "опасные" и "агрессивные" манёвры русских.

Отметим, что корабли стран НАТО, подходя к берегам Крыма, демонстрируют своё непризнание крымского референдума. Они отказываются признавать воды Керченского пролива морской территорией России, осуществляя всё новые провокации в этом районе.