"Относительно молодой вариант": В ВОЗ рассказали, что пришло на смену "дельта"-штамму

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о штамме, который идёт на смену "дельте". "Относительно молодой вариант", - охарактеризовали его специалисты и отметили, что он уже получил распространение более чем в 30 странах.

Большинство из этих стран находятся в Северной и Южной Америке. Там всё чаще и чаще фиксируются заражения штаммом коронавируса, который классифицирован как "лямбда". Об этом сообщила в ходе сессии вопросов и ответов глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове. Мероприятие транслировалось в аккаунте организации в Twitter.

Керкхове напомнила, что "лямбда"-штамм чуть больше месяца назад был внесён в список ВОЗ как "представляющий интерес". Впервые его зафиксировали в конце 2020 года на территории Перу.

"Это относительно молодой вариант... Он циркулирует в ряде государств, в основном в Северной и Южной Америке", - пояснила представитель ВОЗ.

По словам Керкхове, специалисты ВОЗ внимательно следят за распространением варианта "лямбда", постоянно взаимодействуя с профильными ведомствами стран - членов организации.