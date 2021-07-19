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"Относительно молодой вариант": В ВОЗ рассказали, что пришло на смену "дельта"-штамму
19 июля 2021, 23:00 • 90 • В мире
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о штамме, который идёт на смену "дельте". "Относительно молодой вариант", - охарактеризовали его специалисты и отметили, что он уже получил распространение более чем в 30 странах.
Большинство из этих стран находятся в Северной и Южной Америке. Там всё чаще и чаще фиксируются заражения штаммом коронавируса, который классифицирован как "лямбда". Об этом сообщила в ходе сессии вопросов и ответов глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове. Мероприятие транслировалось в аккаунте организации в Twitter.
Керкхове напомнила, что "лямбда"-штамм чуть больше месяца назад был внесён в список ВОЗ как "представляющий интерес". Впервые его зафиксировали в конце 2020 года на территории Перу.
"Это относительно молодой вариант... Он циркулирует в ряде государств, в основном в Северной и Южной Америке", - пояснила представитель ВОЗ.
По словам Керкхове, специалисты ВОЗ внимательно следят за распространением варианта "лямбда", постоянно взаимодействуя с профильными ведомствами стран - членов организации.
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