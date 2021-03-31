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"Отношения в глубочайшем кризисе": Сдерживание России стало альфой и омегой политики США - посол

31 марта 2021, 18:05  •  117 • Политика
Власти США целенаправленно идут на разрыв с Москвой. Сдерживание России стало альфой и омегой американской политики. "Российско-американские отношения находятся в глубочайшем кризисе", - отметил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
С таким заявлением дипломат выступил в среду на заседании комитетов по международным делам Совета Федерации.
По его словам, Соединённые Штаты последовательно разрушают всю архитектуру отношений с Россией. Президент США Джо Байден продолжил курс своих предшественников по введению бесконечных санкций по надуманным предлогам.
Мы далеки от радужных ожиданий. Если и будут какие-то перемены в позиции Вашингтона, то не по существу, а скорее в нюансах. Системное сдерживание России остается альфой и омегой американской политики, - сказал посол.
Антонов подчеркнул, что Россия предпринимала попытки наладить отношения с США. Она создала позитивную программу, которая помогла бы осуществить мягкую перезагрузку, однако в США эти усилия не поддержали.
В то же время посол РФ отметил, что между странами всё ещё сохраняются каналы коммуникаций. По некоторым темам взаимодействие продолжается, несмотря на политику. В качестве примера он привёл телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом по вопросу продления ДСНВ.
Напомним, что ранее Москва отозвала своего посла из США для проведения консультаций. Это произошло после того, как Байден в интервью назвал своего российского коллегу "убийцей".

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