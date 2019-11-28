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"Отнеситесь к этому очень серьёзно": В Чехии Россию обвинили в ведении "агрессивного шпионажа"
28 ноября 2019, 07:39 • 80 • В мире
Чешская контрразведка считает, что в прошлом году самую активную деятельность на территории страны вели разведывательные службы России, которые занимались "агрессивным шпионажем". "Отнеситесь к этому серьёзно", - заявлял ранее глава МИД Чехии.
Об этом сообщается в специальном докладе Службы безопасности и информации Чехии (BIS), составленном "на основе анализа полученной информации" по итогам 2018 года.
К слову, разведка Китая также работает в Чехии очень активно, считают чешские спецслужбы.
Об опасности России ещё в конце 2018 года предупреждал министр иностранных дел Чехии Томан Петршичек, призывавший к этой "опасности" отнестись "очень серьёзно".
Глава МИД назвал тогда Россию "главной угрозой" для Евросоюза, а якобы распространяемая Москвой "дезинформация и различные гибридные угрозы" представляют собой "реальный риск" и для Чехии, и для ЕС. При этом, выступив с таким громким заявлением, Петршичек никаких доказательств своим заявлениям привести не смог.
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