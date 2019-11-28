"Отнеситесь к этому очень серьёзно": В Чехии Россию обвинили в ведении "агрессивного шпионажа"

Об этом сообщается в специальном докладе Службы безопасности и информации Чехии (BIS), составленном "на основе анализа полученной информации" по итогам 2018 года.

"Было ещё раз подтверждено, что наиболее активную и в то же время самую агрессивную деятельность выполняют разведывательные службы Российской Федерации", - цитирует документ РИА Новости.

К слову, разведка Китая также работает в Чехии очень активно, считают чешские спецслужбы.

Об опасности России ещё в конце 2018 года предупреждал министр иностранных дел Чехии Томан Петршичек, призывавший к этой "опасности" отнестись "очень серьёзно".

Глава МИД назвал тогда Россию "главной угрозой" для Евросоюза, а якобы распространяемая Москвой "дезинформация и различные гибридные угрозы" представляют собой "реальный риск" и для Чехии, и для ЕС. При этом, выступив с таким громким заявлением, Петршичек никаких доказательств своим заявлениям привести не смог.