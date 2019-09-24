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"Отмотать пленку не получится": Эксперт не верит в возвращение Януковича на Украину
24 сентября 2019, 21:09 • 66 • Политика
Украинский эксперт Вадим Карасев не верит в возвращение Виктора Януковича на Украину. Общество не готово его принять, а отмотать пленку и забыть прошлое уже нельзя.
Возращение экс-президента Украины Виктора Януковича обратно в страну не закончится для политика ничем хорошим. Об этом заявил Ura.ru украинский политолог Вадим Карасев.
По мнению эксперта, украинские власти и простые граждане не готовы принять экс-главу государства. Не нужен он и бывшим соратникам, которые находятся в оппозиции к действующему руководству. Дело в том, что их Янукович может дискредитировать.
Не стоит забывать и о других проблемах. Экс-президента ждут новые суды и новые приговоры. Поэтому заявления о его возможном возращении, которые озвучивают юристы, стоит воспринимать в качестве проверки почвы на Украине.
"Сейчас есть консенсус между разными политическими силами о том, что эпоха Януковича ушла, и отмотать пленку уже не получится", - добавил он.
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