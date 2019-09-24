"Отмотать пленку не получится": Эксперт не верит в возвращение Януковича на Украину

Возращение экс-президента Украины Виктора Януковича обратно в страну не закончится для политика ничем хорошим. Об этом заявил Ura.ru украинский политолог Вадим Карасев.

По мнению эксперта, украинские власти и простые граждане не готовы принять экс-главу государства. Не нужен он и бывшим соратникам, которые находятся в оппозиции к действующему руководству. Дело в том, что их Янукович может дискредитировать.

Не стоит забывать и о других проблемах. Экс-президента ждут новые суды и новые приговоры. Поэтому заявления о его возможном возращении, которые озвучивают юристы, стоит воспринимать в качестве проверки почвы на Украине.

"Сейчас есть консенсус между разными политическими силами о том, что эпоха Януковича ушла, и отмотать пленку уже не получится", - добавил он.