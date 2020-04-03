"Отметили 75 лет Победы": Гаспарян не сдержал эмоций в ответ на снос памятника маршалу Коневу в Праге

Власти Праги избавились от памятника советскому маршалу Ивану Коневу. Об этом рассказал глава пресс-службы одного из районов чешской столицы Ондржей Шрамек.

По его словам, скульптуру вскоре отдадут представителям компании, занимающейся хранением исторических артефактов. Вероятно, памятник впоследствии станет экспонатом какого-нибудь частного музея страны.

Фигуру маршала Конева демонтировали посредством подъёмного крана, пока что её оставили лежать на газоне около пьедестала.

Журналист Армен Гаспарян не смог сдержать эмоций, комментируя эту новость в своём канале в Telegram. По его мнению, чешские власти как будто специально подбирали самое неуместное для сноса скульптуры время.

Отметили 75 лет Победы. Мрази... - написал он.

Недавно сообщалось, что житель Польши Марек Халупка, проживающий в поселке Млыниско, спас памятник советским солдатам от сноса. Он перенёс монумент на собственный участок.