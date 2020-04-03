Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Почему именно Италия: Тайна "странных смертей" раскрыта
«Симптомы у всех разные»: жительница Италии рассказала, как в Риме лечат пациент...
"В страшном сне представить не могу, чтобы Шойгу так поступил": Баране...
"Результат "смекалки" американцев": Леонков рассказал о &quo...
Главная / В мире

"Отметили 75 лет Победы": Гаспарян не сдержал эмоций в ответ на снос памятника маршалу Коневу в Праге

03 апреля 2020, 21:35  •  11 • В мире
Власти Праги избавились от памятника советскому маршалу Ивану Коневу. Журналист Армен Гаспарян не сдержал эмоций в ответ на снос скульптуры. "Отметили 75 лет Победы", - заметил он.
Власти Праги избавились от памятника советскому маршалу Ивану Коневу. Об этом рассказал глава пресс-службы одного из районов чешской столицы Ондржей Шрамек.
По его словам, скульптуру вскоре отдадут представителям компании, занимающейся хранением исторических артефактов. Вероятно, памятник впоследствии станет экспонатом какого-нибудь частного музея страны.
Фигуру маршала Конева демонтировали посредством подъёмного крана, пока что её оставили лежать на газоне около пьедестала.
Журналист Армен Гаспарян не смог сдержать эмоций, комментируя эту новость в своём канале в Telegram. По его мнению, чешские власти как будто специально подбирали самое неуместное для сноса скульптуры время.
Отметили 75 лет Победы. Мрази... - написал он.
Недавно сообщалось, что житель Польши Марек Халупка, проживающий в поселке Млыниско, спас памятник советским солдатам от сноса. Он перенёс монумент на собственный участок.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



11
Источник
Похожие новости
03 апреля 2020, 08:35
Почему именно Италия: Тайна "странных смертей" раскрыта
03 апреля 2020, 02:35
"Массовое истребление": В Италии не знают, "куда класть тела", врачи мечутся в панике
03 апреля 2020, 10:35
Не выдержали испытания ценой: Эр-Рияд готов снизить нефтедобычу. Но есть условие
03 апреля 2020, 14:35
"Это преступление": Таинственные смерти итальянцев профессор объяснил чудовищными решениями
03 апреля 2020, 04:35
Трамп решил вмешаться? Саудовская Аравия призывает к встрече по ОПЕК+
03 апреля 2020, 01:30
«Не белорусский рубль и не российский»: Лукашенко рассказал о возможной единой валюте Союзного государства
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 марта 2020, 14:35
Недалеко и до бунта: уровень недовольства властями в Украине бьет все рекорды
01 апреля 2020, 03:35
И кто теперь лидер? Коронавирус сбросил США с пьедестала "пандемического" рейтинга
03 апреля 2020, 08:35
Почему именно Италия: Тайна "странных смертей" раскрыта
30 марта 2020, 13:35
Коронавирус выдадут глаза: Американские врачи сделали предупреждение
02 апреля 2020, 02:35
"В страшном сне представить не могу, чтобы Шойгу так поступил": Баранец о заразившихся моряках
02 апреля 2020, 11:35
Взбесившихся из-за крымской земли европейцев осадили
31 марта 2020, 02:35
"Продуцируются в носу и горле": Вирусологи предупредили о сотнях тысяч скрытых носителей коронавируса
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.