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"Отметили 75 лет Победы": Гаспарян не сдержал эмоций в ответ на снос памятника маршалу Коневу в Праге
03 апреля 2020, 21:35 • 11 • В мире
Власти Праги избавились от памятника советскому маршалу Ивану Коневу. Журналист Армен Гаспарян не сдержал эмоций в ответ на снос скульптуры. "Отметили 75 лет Победы", - заметил он.
Власти Праги избавились от памятника советскому маршалу Ивану Коневу. Об этом рассказал глава пресс-службы одного из районов чешской столицы Ондржей Шрамек.
По его словам, скульптуру вскоре отдадут представителям компании, занимающейся хранением исторических артефактов. Вероятно, памятник впоследствии станет экспонатом какого-нибудь частного музея страны.
Фигуру маршала Конева демонтировали посредством подъёмного крана, пока что её оставили лежать на газоне около пьедестала.
Журналист Армен Гаспарян не смог сдержать эмоций, комментируя эту новость в своём канале в Telegram. По его мнению, чешские власти как будто специально подбирали самое неуместное для сноса скульптуры время.
Недавно сообщалось, что житель Польши Марек Халупка, проживающий в поселке Млыниско, спас памятник советским солдатам от сноса. Он перенёс монумент на собственный участок.
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