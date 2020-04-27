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"Отменили в последнюю минуту": Из-за разногласий сорвалась вторая видеоконференция G20
27 апреля 2020, 01:10 • 23 • В мире
Пришлось отменить вторую видеокоференцию лидеров стран "Большой двадцатки". Она должна была пройти ещё 24 апреля, но не состоялась. Причиной стали разногласия между США и Китаем, сообщили журналисты. В результате конференцию "отменили в последнюю минуту".
Издание South China Morning Post раскрыло причину, почему не состоялось второе онлайн-совещание лидеров стран "Большой двадцатки". На нём должны были обсудить роль Всемирной организации здравоохранения в борьбе с пандемией нового типа коронавируса. Однако заседание сорвалось.
По данным источника газеты, причиной стали споры между США и Китаем. В результате видеоконференцию "отменили в последнюю минуту". Источник издания сообщил, что США недовольны работой ВОЗ на первых этапах распространения инфекции. Власти даже заявили, что нужно привлечь ВОЗ к ответственности. А Китай отказался рассматривать проблему в таком ракурсе.
Видеоконференция всё-таки может пройти в ближайшее время, если страны найдут компромисс или хотя бы договорятся о формулировках, сообщает РИА Новости.
Напомним, на саммите в конце марта по коронавирусу президент России Владимир Путин предложил создать зелёные коридоры, свободные от торговых войн и санкций. "Это гуманитарный вопрос, нужно вычистить политическую шелуху", - подчеркнул он.
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