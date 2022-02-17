Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Чем занимается канцлер Германии в Киеве: Визит грозит обернуться скандалом
В небе над Донецком замечены истребители неизвестной принадлежности
Как Путин одной фразой взбесил немецкие СМИ: "Журналист аж забыл о чём гово...
Ещё одна тайна переговоров Путина и Макрона раскрыта. Хватило 20 секунд
Главная / Политика

"Отмечаем очередной день "ненападения" на Украину": Захарова потроллила Госдеп США

17 февраля 2022, 00:25  •  72 • Политика
Мария Захарова потроллила Госдеп США предложением опубликовать доклад об американских фейках про "вторжение России". "Отмечаем очередной день "ненападения" на Украину", - написала она.
Поскольку "вторжение России на Украину", которое обещали американские политики и СМИ, так и не состоялось, официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Госдеп США опубликовать доклад о соответствующих фейках. Об этом она написала в своём Telegram-канале.
Речь идёт о раздуваемой в западных СМИ истерии по поводу готовящегося "вторжение России на Украину". Дату очередного "нападения" назначили на 16 февраля, однако Россия снова не пришла на войну.
Сегодня мы отмечаем очередной день "ненападения" на Украину (с точки зрения здравого смысла и реальности). К сожалению, для многих западных средств массовой (дез)информации эта самая "война" опять не состоялась,
- прокомментировала Мария Захарова.
В связи с этим она обратилась к Госдепу США с просьбой выделить место на сайте ведомства где был опубликован доклад о якобы фейках русских СМИ, для доклада о фейках американских средств массовой информации.
Вам примеры нужны? Я пришлю,
- добавила дипломат.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


72
Источник
Похожие новости
16 февраля 2022, 20:55
"Вторжение" состоялось? Глава МИД Украины потребовал срочных заседаний ОБСЕ из-за "войны" с Россией
16 февраля 2022, 20:55
Президент против блогера: Зеленский решил лично уничтожить Шария
16 февраля 2022, 20:55
Не менее 295 трупов: В Донбассе нашли 5 массовых захоронений. СК России завёл дело
16 февраля 2022, 22:40
В Турции рассказали, кто ещё может признать Донбасс, помимо России
16 февраля 2022, 22:40
Нападение на полицейских в Москве: Мигрант с ножом успел ранить двоих
16 февраля 2022, 22:40
Захарова назвала "сумасшедшим хором" истерию Запада о России: "С днем вторжения"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 февраля 2022, 12:30
Американский политик выдала умалчиваемую США правду об Украине: "Они лгут"
15 февраля 2022, 01:10
Захарова сделала три вывода из заявлений Зеленского: "Стало вообще всё понятно"
12 февраля 2022, 23:35
"Торпеду в бочину - и братская могила": "Похоронный" сценарий для подлодки США составил Баранец
12 февраля 2022, 02:35
Боррель, Кулеба и "тяжёлые" санкции. Шойгу доходчиво ответил
14 февраля 2022, 00:05
Почему АПЛ США вынуждена была покинуть воды России у Курил? Пояснение военного эксперта
11 февраля 2022, 02:05
Слова русского посла привели в негодование румынских коллег
13 февраля 2022, 18:50
Салливан всех подставил: США отменили вторжение России на Украину
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.