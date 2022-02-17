"Отмечаем очередной день "ненападения" на Украину": Захарова потроллила Госдеп США

Мария Захарова потроллила Госдеп США предложением опубликовать доклад об американских фейках про "вторжение России". "Отмечаем очередной день "ненападения" на Украину", - написала она.

Поскольку "вторжение России на Украину", которое обещали американские политики и СМИ, так и не состоялось, официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Госдеп США опубликовать доклад о соответствующих фейках. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

Речь идёт о раздуваемой в западных СМИ истерии по поводу готовящегося "вторжение России на Украину". Дату очередного "нападения" назначили на 16 февраля, однако Россия снова не пришла на войну.

Сегодня мы отмечаем очередной день "ненападения" на Украину (с точки зрения здравого смысла и реальности). К сожалению, для многих западных средств массовой (дез)информации эта самая "война" опять не состоялась,

- прокомментировала Мария Захарова.

В связи с этим она обратилась к Госдепу США с просьбой выделить место на сайте ведомства где был опубликован доклад о якобы фейках русских СМИ, для доклада о фейках американских средств массовой информации.

Вам примеры нужны? Я пришлю,

- добавила дипломат.