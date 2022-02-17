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"Отмечаем очередной день "ненападения" на Украину": Захарова потроллила Госдеп США
17 февраля 2022, 00:25 • 72 • Политика
Мария Захарова потроллила Госдеп США предложением опубликовать доклад об американских фейках про "вторжение России". "Отмечаем очередной день "ненападения" на Украину", - написала она.
Поскольку "вторжение России на Украину", которое обещали американские политики и СМИ, так и не состоялось, официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Госдеп США опубликовать доклад о соответствующих фейках. Об этом она написала в своём Telegram-канале.
Речь идёт о раздуваемой в западных СМИ истерии по поводу готовящегося "вторжение России на Украину". Дату очередного "нападения" назначили на 16 февраля, однако Россия снова не пришла на войну.
- прокомментировала Мария Захарова.
В связи с этим она обратилась к Госдепу США с просьбой выделить место на сайте ведомства где был опубликован доклад о якобы фейках русских СМИ, для доклада о фейках американских средств массовой информации.
- добавила дипломат.
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