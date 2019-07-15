"Отлупцуй реваншистов": Пиарщики Порошенко пытаются спасти его с помощью онлайн-игры

На финише победителя ждут флаги Евросоюза и НАТО. Правда, по словам одного из пользователей, выиграть эту игру трудно даже в таком формате.

Кроме того, по словам другого пользователя, исполнение игры оставляет желать лучшего как по графике, так и по геймплею.