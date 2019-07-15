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"Отлупцуй реваншистов": Пиарщики Порошенко пытаются спасти его с помощью онлайн-игры

15 июля 2019, 12:24  •  85 • Политика
В сети Twitter распространяют скриншоты онлайн-игры "Отлупцуй реваншистов". Игроку нужно управлять фигуркой с лицом экс-президента Украины Петром Порошенко, идя по лабиринту и уничтожая фигурки с лицами его политических оппонентов, среди которых олигарх Игорь Коломойский и депутат Юрий Бойко.
На финише победителя ждут флаги Евросоюза и НАТО. Правда, по словам одного из пользователей, выиграть эту игру трудно даже в таком формате.
Кроме того, по словам другого пользователя, исполнение игры оставляет желать лучшего как по графике, так и по геймплею.

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