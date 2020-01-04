"Отличный годик нас ждет, по всей видимости": Где прозвучит ответ на убийство генерала Сулеймани

Как сообщают СМИ, удар был нанесён в тот момент, когда генерал спускался по трапу самолёта, на котором он прилетел в Багдад. Вместе с Сулеймани в результате авиаудара погибли все, кто находился рядом с самолётом.

Журналист Андрей Медведев в публикации, размещённой в своём Telegram-канале, напомнил историю становления современного Ирана, который на протяжении столетий был объектом "Большой игры", своего рода инструментом в руках больших европейских держав, и прежде всего Британии, которая старательно натравливала Иран на Российскую империю. Со своей стороны Россия тоже пыталась напрямую влиять на политику Персии - как внешнюю, так и внутреннюю.

В ХХ веке положение Ирана не улучшилось. В какой-то момент страна даже стала, по сути, колонией British Petroleum и прочих нефтяных корпораций.

Все процессы в стране в этот период контролировались коллективным Западом, вплоть до внутренней политики Ирана. Первая попытка изменить ситуацию, которую предприняла иранская элита, закончилась переворотом, происходившим под контролем ЦРУ.

Внешняя же политика Ирана была полностью проамериканской, при этом финансировался Тегеран из Лондона. Оппозиция была полностью уничтожена, а душила её спецслужба САВАК - её создали американцы и беглые гестаповцы, пишет журналист.

Затем, в 1979 году, в Иране силами духовенства, единственной на тот момент оппозиции в стране, была совершена религиозная революция.

"Начиная с того времени - и это важнее всего - Иран впервые за сотни лет своей истории вёл и ведёт самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику. Из объекта ближневосточной "Большой игры" он стал её субъектом. Причём серьёзным игроком. США натравили на Иран Саддама - Тегеран выстоял в войне. Запад ввёл санкции - Тегеран справился. Тегеран объявили изгоем - он с персидской дерзостью этим гордится. И построил эффективную армию, а также прокси-подразделения. Нравится нам или нет внутреннее устройство Ирана, их скрепы, идеология с нашим европейским менталитетом - другой вопрос. Но политическая система там работает", - пишет Андрей Медведев.

Иранцы мусульмане-шииты, и это тоже делает их в каком-то смысле изгоями. Поэтому Иран и объединил вокруг себя таких же "изгоев", создав своего рода внешнеполитический контур, объединяющий шиитские территории - Сирию, Ливан, Йемен, Афганистан.

К примеру, Башар Асад удержался у власти не только благодаря российским ВКС, но и при поддержке танкистов-шиитов из афганского Баимана.

По мнению журналиста, убийство генерала Сулеймани - это больше чем политический акт, это "покушение на право Тегерана быть самостоятельным игроком в регионе". Поэтому ответ будет дан обязательно. Это может случиться не сразу, а через какое-то время. Но несомненно это произойдёт, может быть, в Йемене или в Ливане.