Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Телеканал для тупых ватников
План действий: какие законопроекты подготовит правительство России в 2020 году
«Месть будет суровой»: в Иране считают, что США объявили войну
Конец лидерства Запада и проблемы демократии: Как мировые СМИ оценили минувшее д...
Главная / В мире

"Отличный годик нас ждет, по всей видимости": Где прозвучит ответ на убийство генерала Сулеймани

04 января 2020, 23:09  •  100 • В мире
Агентство Associated Press сообщило об убийстве командующего спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в окрестностях аэропорта Багдада. Это сразу обострило ситуацию на Ближнем Востоке. "Отличный годик нас ждёт, по всей видимости", - прокомментировал журналист Андрей Медведев.
Как сообщают СМИ, удар был нанесён в тот момент, когда генерал спускался по трапу самолёта, на котором он прилетел в Багдад. Вместе с Сулеймани в результате авиаудара погибли все, кто находился рядом с самолётом.
Журналист Андрей Медведев в публикации, размещённой в своём Telegram-канале, напомнил историю становления современного Ирана, который на протяжении столетий был объектом "Большой игры", своего рода инструментом в руках больших европейских держав, и прежде всего Британии, которая старательно натравливала Иран на Российскую империю. Со своей стороны Россия тоже пыталась напрямую влиять на политику Персии - как внешнюю, так и внутреннюю.
В ХХ веке положение Ирана не улучшилось. В какой-то момент страна даже стала, по сути, колонией British Petroleum и прочих нефтяных корпораций.
Все процессы в стране в этот период контролировались коллективным Западом, вплоть до внутренней политики Ирана. Первая попытка изменить ситуацию, которую предприняла иранская элита, закончилась переворотом, происходившим под контролем ЦРУ.
Внешняя же политика Ирана была полностью проамериканской, при этом финансировался Тегеран из Лондона. Оппозиция была полностью уничтожена, а душила её спецслужба САВАК - её создали американцы и беглые гестаповцы, пишет журналист.
Затем, в 1979 году, в Иране силами духовенства, единственной на тот момент оппозиции в стране, была совершена религиозная революция.
"Начиная с того времени - и это важнее всего - Иран впервые за сотни лет своей истории вёл и ведёт самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику. Из объекта ближневосточной "Большой игры" он стал её субъектом. Причём серьёзным игроком. США натравили на Иран Саддама - Тегеран выстоял в войне. Запад ввёл санкции - Тегеран справился. Тегеран объявили изгоем - он с персидской дерзостью этим гордится. И построил эффективную армию, а также прокси-подразделения. Нравится нам или нет внутреннее устройство Ирана, их скрепы, идеология с нашим европейским менталитетом - другой вопрос. Но политическая система там работает", - пишет Андрей Медведев.
Иранцы мусульмане-шииты, и это тоже делает их в каком-то смысле изгоями. Поэтому Иран и объединил вокруг себя таких же "изгоев", создав своего рода внешнеполитический контур, объединяющий шиитские территории - Сирию, Ливан, Йемен, Афганистан.
К примеру, Башар Асад удержался у власти не только благодаря российским ВКС, но и при поддержке танкистов-шиитов из афганского Баимана.
По мнению журналиста, убийство генерала Сулеймани - это больше чем политический акт, это "покушение на право Тегерана быть самостоятельным игроком в регионе". Поэтому ответ будет дан обязательно. Это может случиться не сразу, а через какое-то время. Но несомненно это произойдёт, может быть, в Йемене или в Ливане.
"А ещё очень многие сегодня в мире, видимо, пришли к выводу, что как-то им не хватает ядерного арсенала. Ну или новейших средств ПВО, частных армий и прочих средств прокси-войны. Отличный нас годик ждёт, по всей видимости", - заключает Андрей Медведев.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



100
Источник
Похожие новости
04 января 2020, 00:09
«Опасная игра»: к каким последствиям может привести убийство генерала Сулеймани
04 января 2020, 23:09
"Отличный годик нас ждет, по всей видимости": Где прозвучит ответ на убийство генерала Сулеймани
03 января 2020, 20:54
«Недальновидные шаги США ведут к резкой эскалации»: Минобороны РФ прокомментировало убийство генерала Сулеймани
04 января 2020, 10:09
Трамп — на пороховой бочке под названием Иран. Как в мире среагировали на убийство генерала Сулеймани
04 января 2020, 23:09
"Нация без общей ДНК": Экс-президент Кравчук назвал Украину страной "разной исторической памяти"
04 января 2020, 00:24
Убийство генерала Сулеймани спровоцировало экстренные заседания в Иране и Израиле
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 января 2020, 01:39
Штраф и конфискация: Первая в мире страна ввела запрет на солнцезащитные кремы
04 января 2020, 06:54
Кому навредил упавший пиар-истребитель?
31 декабря 2019, 08:39
"Европа сопротивлялась Гитлеру не более полутора месяцев": Посольство России в Варшаве ответило премьеру Моравецкому
29 декабря 2019, 14:24
"Про что нам будет говорить Земан? Про 68-й мы и сами помним": Сатановский без обиняков поставил Чехию на место
30 декабря 2019, 22:54
Газовая атака. Россия нанесёт 1 января контрудар по США
02 января 2020, 06:09
Зачем продавали «Газпром»
03 января 2020, 14:39
"Кричали страшно": Лифт-убийца погубил целую семью
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.