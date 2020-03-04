"Отличные выйдут мишени": Сатановский оценил план Нидерландов отправить войска в Донбасс из-за MH17

Ранее газета Telegraaf со ссылкой на источники сообщила, что Нидерланды планировали отправить на Украину около 1000 военных, чтобы "отвоевать" останки жертв крушения у ополченцев. Австралия согласилась участвовать. Однако в последний момент обе страны отменили операцию, потому что останки погибших ополченцы передали Киеву.

Сатановский отметил, что с "голландцами и австралийцами" славяне ещё не воевали, хотя и припомнил участие голландских добровольцев в рядах нацистской Германии.

"В СС 7500 человек, в вермахте 800, в кригсмарине 1500, в люфтваффе пятеро. Эсэсовцы воевали в основном в составе группы армий "Север". То есть под Волховом они были, а на Украине - нет", - написал он в своём Telegram-канале "Армагеддоныч".

Эксперт указал, что Австралия всегда входила и входит в страны содружества, чьи члены не гнушались помогать Гитлеру. При этом, несмотря на все примеры вторжений, агрессором считают на Западе именно Россию, а других - миротворцами.

"Их когда к туземцам забрасывают, в Африку там, в Афганистан, на острова Южных морей или в Донбасс, как почти случилось, они им прогресс несут. Ну а если кого постреляют по дороге или взорвут чего, так без этого же с туземцами никак. Дикари-с", - сыронизировал политолог.

По словам Сатановского, планы Нидерландов наводят на мысли, что украинские диспетчеры не просто так направили "Боинг" в зону боевых действий, ведь у украинских начальников "сволочизма и хитрости с избытком".

"Провокации в этом мире никто не отменял. Подлость не отменял. Планы агрессии - под прикрытием благородных целей и предлогом спасения тел людей", - подчеркнул он.

Однако эксперт выразил уверенность, что ополченцы достойно встретили бы вторжение голландцев, хотя вероятность такого сценария и сегодня возможна.

"С Донбассом ещё всё впереди. И там, судя по новостям о 2014-м, нам ещё много кого придётся увидеть. В экзотической форме. Из далёких стран. Отличные выйдут мишени", - добавил он.