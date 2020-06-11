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"Отлично Калинка-малинка сработала": Позорное поражение патруля США в Сирии подверглось насмешкам
11 июня 2020, 23:00 • 25 • В мире
Очередное позорное поражение американцев в "гонке патрулей" с русскими в Сирии подверглось обидным насмешкам в Сети. "Отлично Калинка-малинка сработала", - комментируют в Twitter.
Сегодня российский военкор Евгений Поддубный показал наглый, по его словам, манёвр американского MRAP "Ошкош" против российского патруля в Сирии. Он опубликовал в своём Telegram-канале видеоролик, на котором видно, как американцы пытаются обойти русских по обочине. "Вышло криво", - иронически замечает автор.
Попытка обойти русских и правда обернулась позорным поражением. "Бронеавтомобиль увяз, сцепление сгорело, двигатель умер", - комментирует автор видео то, что зафиксировала камера.
По словам Поддубного, всё произошло накануне восточнее Хасаки, рядом с деревней Абра. "Реднеки на тактикульном бронеавтомобиле попытались подрезать российских военных полицейских, да не просто подрезать, а ещё и прижать".
В финале видно, что американский MRAP "Ошкош" дымится на обочине, в то время как мимо проезжают русские, сопровождающие случившееся самыми выразительными, хоть и нецензурными, выражениями родного языка.
В Сети инцидент тоже уже оценили. "Ха-ха-ха, дураки", - пишет один из пользователей. А другой наложил на видео развесёлую русскую мелодию и заключил: "Отлично Калинка-малинка сработала".
Фото: скриншот twitter.com/aldin_ww
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