"Отлично Калинка-малинка сработала": Позорное поражение патруля США в Сирии подверглось насмешкам

Сегодня российский военкор Евгений Поддубный показал наглый, по его словам, манёвр американского MRAP "Ошкош" против российского патруля в Сирии. Он опубликовал в своём Telegram-канале видеоролик, на котором видно, как американцы пытаются обойти русских по обочине. "Вышло криво", - иронически замечает автор.

Попытка обойти русских и правда обернулась позорным поражением. "Бронеавтомобиль увяз, сцепление сгорело, двигатель умер", - комментирует автор видео то, что зафиксировала камера.

По словам Поддубного, всё произошло накануне восточнее Хасаки, рядом с деревней Абра. "Реднеки на тактикульном бронеавтомобиле попытались подрезать российских военных полицейских, да не просто подрезать, а ещё и прижать".

В финале видно, что американский MRAP "Ошкош" дымится на обочине, в то время как мимо проезжают русские, сопровождающие случившееся самыми выразительными, хоть и нецензурными, выражениями родного языка.

В Сети инцидент тоже уже оценили. "Ха-ха-ха, дураки", - пишет один из пользователей. А другой наложил на видео развесёлую русскую мелодию и заключил: "Отлично Калинка-малинка сработала".