|
"Отличная и важная координация!": Трамп оценил совместную работу США и России по предотвращению терактов
02 января 2020, 02:54 • 24 • В мире
В минувшую пятницу, 27 декабря, в Санкт-Петербурге ФСБ задержала двоих мужчин, подозреваемых в подготовке теракта. Информацию о них российским спецслужбам передали коллеги из США. "Отличная и важная координация", - оценил Дональд Трамп.
Об этом американский президент написал в своём микроблоге в Twitter, комментируя и предотвращённый теракт, и сотрудничество спецслужб России и США, пишет Nation News.
Во время телефонного разговора Владимир Путин и Дональд Трамп договорились и дальше продолжить сотрудничество.
Напомним, ещё два с половиной месяца назад, в середине октября, в Сочи, на ежегодном международном совещании руководителей спецслужб, в котором участвовали делегации из более чем 70 государств, директор ФСБ Александр Бортников говорил, что американцы предоставили "нам данные в отношении конкретных лиц и их планов на территории нашей страны". Подразумевалась подготовка терактов в России.
Ранее, в декабре 2017-го, ЦРУ уже сообщало нашим чекистам о готовящихся терактах - и, кстати, тоже в Петербурге. Откуда поступила информация о подготовке терактов, можно только предполагать - вполне вероятно, из одного из арабских государств, где у США серьёзные позиции в агентурном плане - в кругах, имеющих связи с террористическими группировками. Оттого, собственно, американские спецслужбы и не хотят лишний раз высвечиваться в контексте комментариев.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
24
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
29 декабря 2019, 14:24
|
27 декабря 2019, 07:09
|
29 декабря 2019, 11:09
|
30 декабря 2019, 17:54
|
27 декабря 2019, 07:09
|
31 декабря 2019, 05:24
|
27 декабря 2019, 23:24