"Отличная и важная координация!": Трамп оценил совместную работу США и России по предотвращению терактов

Об этом американский президент написал в своём микроблоге в Twitter, комментируя и предотвращённый теракт, и сотрудничество спецслужб России и США, пишет Nation News.

"Президент России Путин позвонил мне, чтобы поблагодарить меня и США за переданную им информацию о планировавшихся террористических атаках в прекрасном городе Санкт-Петербурге. Они смогли быстро задержать подозреваемых и спасти много жизней. Отличная и важная координация!" - написал Трамп.

Во время телефонного разговора Владимир Путин и Дональд Трамп договорились и дальше продолжить сотрудничество.

Напомним, ещё два с половиной месяца назад, в середине октября, в Сочи, на ежегодном международном совещании руководителей спецслужб, в котором участвовали делегации из более чем 70 государств, директор ФСБ Александр Бортников говорил, что американцы предоставили "нам данные в отношении конкретных лиц и их планов на территории нашей страны". Подразумевалась подготовка терактов в России.

Ранее, в декабре 2017-го, ЦРУ уже сообщало нашим чекистам о готовящихся терактах - и, кстати, тоже в Петербурге. Откуда поступила информация о подготовке терактов, можно только предполагать - вполне вероятно, из одного из арабских государств, где у США серьёзные позиции в агентурном плане - в кругах, имеющих связи с террористическими группировками. Оттого, собственно, американские спецслужбы и не хотят лишний раз высвечиваться в контексте комментариев.