"Откуда у армянской армии эти ракеты?": Минобороны России ответило Алиеву на вопрос об "Искандерах"

Минобороны России ответило президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву на вопрос о ракетных комплексах "Искандер", которые якобы применялись Ереваном во время войны в Нагорном Карабахе. Некоторое время назад глава республики заявил: "Откуда у армян эти ракеты?".

Алиев во вторник получил от Министерства обороны России письмо, в котором русские военные прокомментировали слухи об использовании комплексов "Искандер" в Карабахе. Они заявили, что Москва не знает ни об одном случае применения данного оружия армией Армении.

В ответе указано, что российская сторона не зафиксировала запуск баллистических ракет, - отметил Алиев в интервью Гостелевидению Азербайджана.

Напомним, что ранее азербайджанские военные специалисты, занимающиеся разминированием перешедших под контроль Баку территорий в Карабахе, обнаружили обломки ракеты, которая якобы была запущена комплексом "Искандер". Это вызвало громкий скандал в Азербайджане.

Алиев, выступая на открытии Парка военных трофеев, заявил, что ракеты "Искандер" были использованы после перехода Шуши под контроль Баку. При этом президент республики поднял вопрос о том, откуда у Армении оказалось подобное оружие: "Откуда у армянской армии эти ракеты? Этих ракет не должно было быть".