Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Скрывать нечего: Путин прямо ответил Макрону и Меркель на вопрос о Навальном
Десятки раненых, двадцать убитых. Украина в тупике
Почему Россия молчала перед Байденом: Дипломату из ООН хватило всего одного аргу...
США сняли из космоса российскую подлодку: Увиденное заставило их занервничать
Главная / Политика

"Откуда такие приборы?": Defence 24 обнаружил русские системы-шпионы в подлодках Германии

01 апреля 2021, 18:50  •  64 • Политика
Издание Defence 24 из Польши выяснило, что на нескольких судах ВМФ Германии, в том числе на подлодках, установлена навигационная система, произведённая в России.
Польское издание Defence 24 утверждает, что на подводных лодках ВМС Германии установлено навигационное оборудование из России.
От нескольких десятков до сотни судов флота Германии оснащены системой "Нэви сейлор 4100", произведённой российской компанией "Транзас". Система определяет местоположение, маршрут и скорость судна. В частности, такая система установлена на двух современных подлодках проекта 212.
По данным СМИ, оборудование не соответствует стандартам безопасности НАТО, теоретически при кибератаке система может передавать данные в Россию. Также существует опасность, что хакеры смогут нарушить работу системы или отключить её.
Системы были поставлены в Германию при канцлере Герхарде Шрёдере, который теперь работает в "Газпроме". Известно, что компания "Транзас" была основана в Санкт-Петербурге в 1990 году, в 2018 году её часть купила финская компания "Вяртсиля". В 2019 году в офисах "Транзаса" проводила обыски ФСБ, были изъяты "навигационные базы данных", пишут "Иносми".
Читатели прокомментировали материал газеты Defence 24:
"А польский военно-морской флот, как обычно, в выигрыше: наших кораблей не обнаружат, потому что у нас просто не на чем устанавливать такое оборудование", - пишет Kołek.
"А ведь говорят, что Россия - "страна-бензоколонка", "Буркина-Фасо с ядерным оружием", откуда тогда у неё такие приборы?" - удивляется PiotrEl.
"Ясное дело, русский и немец - два брата. Когда они друг с другом договорились, Польша исчезла с карты", - пишет BUBA.
"То есть мы видим первый шаг к созданию российско-немецкой армии?" - считает Zzz.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



64
Источник
Похожие новости
01 апреля 2021, 01:25
"Украине же охамела": Сатановский предложил недипломатичный метод перевоспитания Зеленского
01 апреля 2021, 06:55
"Дать пинка, разве это агрессия?": После новой жалобы Борреля русские ответили без обиняков
01 апреля 2021, 05:05
"Мозги в трубочку сворачиваются": "Спутнику V" предсказали проблемы, если сделка с ЕС сорвётся
01 апреля 2021, 03:15
"В Россию пойдут гробы": Гордон пообещал Путину "невиданный раньше отпор"
01 апреля 2021, 08:45
"Смиренно попросите Путина о помощи!" Немцы призвали извиниться перед русскими
01 апреля 2021, 10:35
"Меркель всё-таки не выдержала давления!": Сосновский высказался о звонке "из бундесбанка"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 марта 2021, 08:40
"Наша страна врет": ученый рассказал правду о войне в Сирии
27 марта 2021, 18:45
"Убийцы "Панциря" появились над Чёрным морем: Украинцы забыли лишь об одном
27 марта 2021, 15:05
Метод Суворова: Россия поставит на место Турцию, Казахстан и Узбекистан
29 марта 2021, 23:55
США сняли из космоса российскую подлодку: Увиденное заставило их занервничать
31 марта 2021, 09:50
Миномёты или снайпер? ВСУ поплатились группой боевиков за смерть донецкого дедушки - обозреватель
25 марта 2021, 20:55
Пять минут, которые решили всё: Стало известно, что сказал Мишустин принцу Чарльзу
28 марта 2021, 19:30
"Способен усадить Путина за стол переговоров": Кулеба назвал имя влиятельного президента
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.