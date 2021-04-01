"Откуда такие приборы?": Defence 24 обнаружил русские системы-шпионы в подлодках Германии

Издание Defence 24 из Польши выяснило, что на нескольких судах ВМФ Германии, в том числе на подлодках, установлена навигационная система, произведённая в России.

Польское издание Defence 24 утверждает, что на подводных лодках ВМС Германии установлено навигационное оборудование из России.

От нескольких десятков до сотни судов флота Германии оснащены системой "Нэви сейлор 4100", произведённой российской компанией "Транзас". Система определяет местоположение, маршрут и скорость судна. В частности, такая система установлена на двух современных подлодках проекта 212.

По данным СМИ, оборудование не соответствует стандартам безопасности НАТО, теоретически при кибератаке система может передавать данные в Россию. Также существует опасность, что хакеры смогут нарушить работу системы или отключить её.

Системы были поставлены в Германию при канцлере Герхарде Шрёдере, который теперь работает в "Газпроме". Известно, что компания "Транзас" была основана в Санкт-Петербурге в 1990 году, в 2018 году её часть купила финская компания "Вяртсиля". В 2019 году в офисах "Транзаса" проводила обыски ФСБ, были изъяты "навигационные базы данных", пишут "Иносми".

Читатели прокомментировали материал газеты Defence 24:

"А польский военно-морской флот, как обычно, в выигрыше: наших кораблей не обнаружат, потому что у нас просто не на чем устанавливать такое оборудование", - пишет Kołek.

"А ведь говорят, что Россия - "страна-бензоколонка", "Буркина-Фасо с ядерным оружием", откуда тогда у неё такие приборы?" - удивляется PiotrEl.

"Ясное дело, русский и немец - два брата. Когда они друг с другом договорились, Польша исчезла с карты", - пишет BUBA.

"То есть мы видим первый шаг к созданию российско-немецкой армии?" - считает Zzz.