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"Откуда такая осведомлённость?": Готовящей "возмездие" за Навального Европе задали "наивный вопрос"

12 октября 2020, 18:50  •  143 • Политика
Готовящей "возмездие" за Навального Европе задали "наивный вопрос". Откуда у Брюсселя такая осведомлённость о том, кто "отравил" блогера?
Европейская народная партия, которая является крупнейшим политическим объединением в Европарламенте, потребовала от глав МИД стран Евросоюза ввести против России санкции за "отравление" Алексея Навального. Москву обвинили в том, что она якобы не оказывает содействие в расследовании инцидента с оппозиционером, хотя Генпрокуратура несколько раз безрезультатно обращалась к европейским странам за правовой помощью для выяснения обстоятельств происшествия. В частности, Германия отказывается предоставлять результаты обследования Навального и допускать до блогера российского консула.
При этом требующие санкций евродепутаты настаивают на том, что Навальный был отравлен "Новичком", несмотря на то что Россия уже давно вывезла и уничтожила все запасы отравляющего вещества под присмотром ОЗХО.
Журналистка Анастасия Попова обратила внимание на то, что в истории с Навальным до сих пор множество невыясненных вопросов, а Запад уже определился с виновными.
Кто, где отравил, как - ничего не ясно. Расследования-то так и не было, но санкционные списки виновных уже готовы. Хочется задать европейцам наивный вопрос, откуда такая осведомленность, господа? - пишет она в Telegram.
Скриншот:Telegram/Анастасия Попова
Напомним, что об отравлении Навального "Новичком" ранее сообщила канцлер Германии Ангела Меркель. Позже этот вывод подтвердило немецкое правительство, ссылаясь на результаты анализов, проведённых в нескольких европейских лабораториях. Генпрокуратура РФ обратилась к Берлину и странам, где расположены эти лаборатории, с просьбой предоставить материалы по Навальному, которые необходимы для следствия, однако ответа так и не последовало.

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