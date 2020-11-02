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"Откуда они эти идеи взяли?": Москва напомнила США условие для размещения миротворцев в Карабахе
02 ноября 2020, 18:10 • 80 • Политика
Министерство иностранных дел России прокомментировало планы США по размещению миротворцев в Нагорном Карабахе. Москва напомнила Вашингтону главное условие для подключения миротворческого контингента.
Россия считает, что организация миротворческой операции возможна только в том случае, если Армения и Азербайджан дадут на неё своё согласие. Об этом в понедельник заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен призвал Армению и Азербайджан согласиться на ввод миротворцев. Он также заявил, что миротворческие силы могут быть набраны из числа военнослужащих скандинавских стран. В настоящее время Вашингтон ведёт с ними переговоры, передаёт Федеральное агентство новостей.
Отметим, что ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов высказался насчёт идеи ввода миротворцев в Карабах. Он заявил, что это возможно только при согласии со стороны Баку, однако при этом никак не обозначил позицию самой республики по данному вопросу. Байрамов лишь отметил, что такая возможность предусмотрена Будапештским саммитом ОБСЕ от 1994 года.
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