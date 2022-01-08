"Открыты горячие линии": Русские попросили МИД вывезти их из Казахстана

В департаменте ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) Министерства иностранных дел России рассказали об обращениях граждан России. Люди просят вывезти их из Казахстана. "Открыты горячие линии", - заверили в ведомстве.

"В МИД и наших дипмиссиях открыты горячие линии для приёма и обработки обращений наших граждан, которые просят оказать содействие в возвращении на родину", - сообщили РИА Новости в ДСКЦ.

Среди обратившихся в основном люди, которые отправились в Казахстан во время отпуска или навещали родственников. На консульском учёте в этой стране примерно 60 тысяч граждан России. Большинство из них хотели бы вернуться домой, но рейсовыми самолётами они вылететь не смогли – авиасообщение временно прекращено.

Напомним, с начала 2022 года Казахстан сотрясают массовые протесты. Изначально люди выступали против подорожания сжиженного газа. В Алма-Ате началось мародёрство. Этим занимались уже не мирные жители, а боевики. Они также совершили ряд нападений на госучреждения, начали отбирать оружие у силовиков.

В Казахстане введён режим чрезвычайного положения. Стартовала контртеррористическая операция. Утром 5 января в отставку было отправлено правительство. Президент Касым-Жомарт Токаев стал главой Совета безопасности. Он обратился в Организацию Договора коллективной безопасности с просьбой оказать содействие "в преодолении террористической угрозы". В ОДКБ приняли решение отправить в Казахстан миротворцев.