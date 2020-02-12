"Открытка Горбачёву": Самую сильную в мире русскую армию превратили... в грузчиков

"Тут "Новая газета" открытку Горбачёву с днём рождения искала, так вот это мой вариант", - отметил интернет-пользователь "Голос Мордора" @spacelordrock, публикуя в Twitter чёрно-белый снимок.

Если ориентироваться по подписи, речь идёт о начале 1990-х. Судя по опубликованному кадру, наши солдаты фактически превратились… в грузчиков: в руках у каждого по большой коробке. Одна из них с памперсами.

"Солдаты армии, которая всего несколько лет назад считалась одной из самых сильных армий мира, разгружают гуманитарку из США", - подписал снимок интернет-пользователь.

Фото: скриншот twitter/spacelordrock/

"Так нас не унижали даже в концлагерях…" - отреагировал на твит Игорь @LidokVasina.

"Финальный аккорд позора, который пережила страна. А про открытку - только за…" - поддержал пользователя Игорь @mdbfx40B17CUSuX.

Добавим, к юбилею первого и единственного президента СССР издание, действительно, искало лучшие поздравления. И даже запустило опрос...