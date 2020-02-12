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"Открытка Горбачёву": Самую сильную в мире русскую армию превратили... в грузчиков
12 февраля 2020, 20:09 • 99 • Политика
Интернет-пользователи припомнили экс-президенту СССР Михаилу Горбачёву, как в 90-х солдат русской армии, одной из самых сильных в мире, превратили… в грузчиков. В "открытке Горбачёву" в Сети показали, как наши солдаты разгружают "гуманитарку из США".
"Тут "Новая газета" открытку Горбачёву с днём рождения искала, так вот это мой вариант", - отметил интернет-пользователь "Голос Мордора" @spacelordrock, публикуя в Twitter чёрно-белый снимок.
Если ориентироваться по подписи, речь идёт о начале 1990-х. Судя по опубликованному кадру, наши солдаты фактически превратились… в грузчиков: в руках у каждого по большой коробке. Одна из них с памперсами.
"Солдаты армии, которая всего несколько лет назад считалась одной из самых сильных армий мира, разгружают гуманитарку из США", - подписал снимок интернет-пользователь.
Фото: скриншот twitter/spacelordrock/
"Так нас не унижали даже в концлагерях…" - отреагировал на твит Игорь @LidokVasina.
"Финальный аккорд позора, который пережила страна. А про открытку - только за…" - поддержал пользователя Игорь @mdbfx40B17CUSuX.
Добавим, к юбилею первого и единственного президента СССР издание, действительно, искало лучшие поздравления. И даже запустило опрос...
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