Мнение экспертов о том, что конфликт вокруг строительства храма в Екатеринбурге был инспирирован внешними силами, нашёл новое подтверждение. Пользователи соцсетей обратили внимание на платные публикации, которые распространялись в Facebook местным отделением организации "Открытая Россия" Михаила Ходорковского — к слову, признанной в России нежелательной.

Свердловской блогер Сергей Колясников опубликовал разбор ситуации в городе, представив доказательства участия в ней американского медиахолдинга Hearst Shkulev. В комментариях пользователи соцсети "ВКонтакте " представили свидетельства того, что раскачивать конфликт помогает и признанная нежелательной организация.

В посте сообщества "Открытая Россия. Екатеринбург", распространяемом с пометкой "реклама", утверждается, что под строительство храма отдали "излюбленное место отдыха екатеринбуржцев". При этом многие жители Екатеринбурга, в том числе, например, лидер рок-группы "Чайф" и атеист Владимир Шахрин неоднократно указывали, что тезисы о "популярном сквере" являются ложью — на отведённом под строительство участке растут лишь несколько чахлых деревьев, а после возведения храма должен быть разбит зеленый уголок.

Ложью является и следующая фраза из публикации — по поводу того, что инициаторами строительства "выступили не прихожане, а группа олигархов вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым". Недавний молебен об освящении места строительства, в котором приняли участие 20 000 верующих, наглядно это показал.

Сотрудники организации, деятельность которой в России признана нежелательной, призвали активистов принять участие в акции против строительства. Дата и время, названные в сообщении, совпали с теми, что упоминал обещавший "вооружённый конфликт" директор Сети городских порталов Hearst Shkulev Ринат Низамов.

Напомним, ранее под давлением общественности власти Екатеринбурга дважды меняли место будущего строительства храма. В одном случае подогреваемые либеральными СМИ активисты выступили в "защиту" фонтана, в другой раз — пруда. Как признают сторонники восстановления в Екатеринбурге исторического собора, их оппонентам неважно, где именно строят храм — они просто хотят, чтобы его не было.