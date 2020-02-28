"Открытая атака… России": В Турции повышают градус на фоне известия о гибели 22 военных

В турецких СМИ почти в открытую стали обвинять Россию в гибели 22 военных в Идлибе. Ранее сообщалось, что жертвами воздушного удара в сирийской провинции были девять человек, однако затем в провинции Хатай сообщили о возросшем числе жертв. В кулуарах и вовсе говорят о 80 жертвах идлибского удара.

Впрочем, до сих пор неизвестно и число раненых. После обострения ситуации в Идлибе президент Турции Реджеп Эрдоган провёл экстренное совещание по вопросам безопасности.

На текущий момент официально в атаке российские ВКС, которые помогают сирийцам, никто не обвинял. В публичных заявлениях звучит, что "режим Асада нанёс воздушный удар по подразделениям турецких вооружённых сил".

Впрочем, уже сейчас звучат косвенные намёки, что якобы Россия атаковала турецкие позиции в САР. В частности, градус страстей решил накручивать профессор, академик Месут Хакки Кашин.

В комментарии агентству A Haber он заявил, будто удар по туркам нанесла Россия и это была открытая атака. "Это нападение на Турцию", - заявил он.

По сообщениям из соцсетей известно, будто Анкара уже с утра в пятницу, 28 февраля, объявит о введении военного положения.