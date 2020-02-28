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"Открытая атака… России": В Турции повышают градус на фоне известия о гибели 22 военных

28 февраля 2020, 10:24  •  47 • В мире
В Турции официально сообщили, что при воздушном ударе в Идлибе погибло 22 военных. Ранее сообщалось о девяти жертвах обстрела. При этом официально говорится, что турки стали жертвами сирийского авианалёта. Однако в местных СМИ повышают градус страстей. Так, в комментарии агентству A Haber академик Месут Хакки Кашин заявил, что это Россия атаковала позиции турок.
В турецких СМИ почти в открытую стали обвинять Россию в гибели 22 военных в Идлибе. Ранее сообщалось, что жертвами воздушного удара в сирийской провинции были девять человек, однако затем в провинции Хатай сообщили о возросшем числе жертв. В кулуарах и вовсе говорят о 80 жертвах идлибского удара.
Впрочем, до сих пор неизвестно и число раненых. После обострения ситуации в Идлибе президент Турции Реджеп Эрдоган провёл экстренное совещание по вопросам безопасности.
На текущий момент официально в атаке российские ВКС, которые помогают сирийцам, никто не обвинял. В публичных заявлениях звучит, что "режим Асада нанёс воздушный удар по подразделениям турецких вооружённых сил".
Впрочем, уже сейчас звучат косвенные намёки, что якобы Россия атаковала турецкие позиции в САР. В частности, градус страстей решил накручивать профессор, академик Месут Хакки Кашин.
В комментарии агентству A Haber он заявил, будто удар по туркам нанесла Россия и это была открытая атака. "Это нападение на Турцию", - заявил он.
По сообщениям из соцсетей известно, будто Анкара уже с утра в пятницу, 28 февраля, объявит о введении военного положения.

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