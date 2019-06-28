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"Откровенный цинизм": Лукашенко позвал в Минск главу самопровозглашённого Косова
28 июня 2019, 20:39 • 125 • Политика
Приглашение главой Белоруссии Александром Лукашенко на открытие II Европейских игр в Минск главы самопровозглашённого Косова Хашима Тачи расценили как "откровенный цинизм": белорусский лидер много раз обещал признать независимость Абхазии и Южной Осетии, но пока этого не сделал.
Лукашенко неоднократно заявлял о дружбе Минска с Москвой и обещал признать вхождение Крыма в состав РФ, а также независимость Абхазии и Южной Осетии, но вместо этого, в угоду Западу, пригласил на открытие II Европейских игр в Минск главу самопровозглашённого Косова Хашима Тачи, пишут "Дни.ру".
Кроме того, после инцидента в Косове с гражданином РФ и членом миссии ООН Лукашенко в очередной раз подчеркнул, что уважает территориальную целостность Сербии.
Хашим Тачи, к слову, до сих пор числится в розыске в Сербии за террористическую деятельность, но, тем не менее, спортсмены Косова стали полноправными членами Европейских игр. Как отметил обозреватель Regnum, очевидно, что Лукашенко демонстрирует откровенный цинизм и ищет выгоду у Запада.
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