"Откровенный цинизм": Лукашенко позвал в Минск главу самопровозглашённого Косова

Лукашенко неоднократно заявлял о дружбе Минска с Москвой и обещал признать вхождение Крыма в состав РФ, а также независимость Абхазии и Южной Осетии, но вместо этого, в угоду Западу, пригласил на открытие II Европейских игр в Минск главу самопровозглашённого Косова Хашима Тачи, пишут "Дни.ру".

Кроме того, после инцидента в Косове с гражданином РФ и членом миссии ООН Лукашенко в очередной раз подчеркнул, что уважает территориальную целостность Сербии.

Хашим Тачи, к слову, до сих пор числится в розыске в Сербии за террористическую деятельность, но, тем не менее, спортсмены Косова стали полноправными членами Европейских игр. Как отметил обозреватель Regnum, очевидно, что Лукашенко демонстрирует откровенный цинизм и ищет выгоду у Запада.