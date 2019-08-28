"Откровенные манипуляции и абсурдная ложь": Вышинский отпущен, но сфабрикованное дело "на запасном пути"

Российский журналист Кирилл Вышинский освобожден из-под стражи в зале суда. В Киеве принято решение об изменении меры пресечения - отпущен журналист под личное поручительство.

Прокуратура против изменения меры пресечения не возражала, а сам Вышинский, обращаясь к суду, заявил, что не намерен скрываться от следствия.

"Ваша честь, я подчёркиваю, что в моих интересах являться на судебные заседания, участвовать в процессе, не затягивая, и не избегать судебных заседаний, - подчеркнул российский журналист. - Я готов взять на себя обязательства по первому решению суда являться на все судебные заседания и принимать в них участие в той форме, в которой суд сочтёт возможным".

После сказанного суд удалился для принятия решения, и оно оказалось в пользу подследственного. Но... речь не идет о прекращении судебного процесса. Уголовное дело все еще на "запасном пути", хотя всем ясно, что оно не будет сфабриковано.

В чем обвиняют Кирилла Вышинского

Кириллу Вышинскому предъявили обвинение по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины. Он обвиняется в госизмене и проведении подрывной информационной деятельности против Украины, в частности в "оправдании аннексии Крыма", "информационной поддержке" провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, а также в привлечении журналистов и граждан Украины к "подрывной деятельности".

При этом, по словам заместителя главы СБУ Виктора Кононенко, деятельность Вышинского "финансировалась из России". Именно с этой целью он якобы зарегистрировал на Украине несколько юридических лиц, включая агентство "РИА Новости Украина". Сам же Кирилл Вышинский напоминал, что просто выполнял свою работу журналиста. Он и сейчас не считает предъявленные ему обвинения верными.

По мере расследования в деле появлялись так называемые вещественные доказательства. Например, 6 июня 2018 года спецслужбы отчитались о вскрытии банковской ячейки Вышинского. В ней был "предмет, похожий на пистолет", - затем его назвали FN Browning M1906, а также крупная сумма денег - более 200 тысяч долларов и трудовой договор от 6 марта 2014 года с МИА Россия сегодня. Все это приобщили к делу, а 6 июля уже прокуратура предъявила обвинение по части 1 статьи 263 УК Украины о незаконном приобретении, хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Имущество Кирилла Вышинского было арестовано, в том числе квартира, гараж и автомобиль. Впрочем, в июле, как писали "Дни.ру", по делу Вышинского заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, дав понять, что Киев готов сделать шаг навстречу в процессе. Однако и тогда речи об отмене уголовного преследования не шло.

Что говорит сам Кирилл Вышинский?

О предъявленных обвинениях журналист подробнее всего говорил в своем открытом письме, которое было опубликовано на страницах РИА Новости в апреле этого года. Он отмечал, что не может даже дать комментарии журналистам перед слушаниями или после, поскольку сотрудники СБУ его просто уводят. Таким образом, второй точки зрения по делу просто не существует.

"...основные обвинения, которые мне предъявляет СБУ: на посту главного редактора сайта "РИА Новости Украина" я не занимался журналистикой, а проводил "информационные спецоперации в интересах Российской Федерации", - пояснял Вышинский. - В рамках этой "нежурналистской" деятельности под моим руководством на сайте публиковалась не объективная и достоверная информация, а статьи "антиукраинской направленности". Их было 72, опубликованы весной 2014-го и в 2015 году (только пять из 72 вышли в 2016-м). Вот в общих чертах главная фабула обвинения".

Давал Кирилл Вышинский и оценку обвинениям со своей точки зрения:

"Если коротко комментировать обвинения СБУ и прокуратуры, то они содержат откровенные манипуляции, ложь и абсурдную ложь. А теперь более подробно".

В целом же он рассказывал о своей 25-летней работе журналистом и отдельно о деятельности в украинском подразделении РИА Новости. Сегодня же он добавил, что его дело было попыткой Порошенко поднять свой рейтинг, и, как теперь показывает ход событий, это стоило экс-президенту должности, а журналисту свободы.

Позиция России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя решение Киевского суда, отметила, что "освобождение Вышинского из-под стражи - это первый шаг на пути к справедливости в отношении журналиста".

Тут стоит напомнить, что под стражей журналист находился 400 дней. Какими будут следующие шаги украинских представителей, покажет время - основное заседание еще впереди.

Кроме того, высказалась омбудсмен Татьяна Москалькова. Она отметила, что решение об освобождении Кирилла Вышинского абсолютно справедливо и лишено политического подтекста.

"Это вселяет надежду на дальнейшее объективное разбирательство дела журналиста", - добавила уполномоченная по правам человека в России.