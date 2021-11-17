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"Откровенно проигнорировали нарушения": Захарова обвинила Венецианскую комиссию в "близорукости"

17 ноября 2021, 21:05  •  115 • Политика
Захарова раскритиковала Венецианскую комиссию, не увидевшую нарушений в новом украинском законе. "У нас вызывает разочарование неожиданное проявление "близорукости" Венецианской комиссией", - заявила официальный представитель МИД России на брифинге.
Эксперты Венецианской комиссии Совета Европы откровенно проигнорировали нарушения Украиной международных обязательств, собственной Конституции и законов страны. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Речь идёт об экспертном заключении по украинскому законопроекту "Об основах государственной политики переходного периода", в котором прописаны действия Киева после взятия Крыма и Донбасса. Документ фактически означает отказ от Минских соглашений, так как полностью им противоречит.
У нас вызывает разочарование неожиданное проявление "близорукости" Венецианской комиссией, которая наперекор собственным уставным целям и принципам позволила втянуть себя в нечистоплотную политическую игру вокруг "Комплекса мер",
- сказала Мария Захарова во время брифинга.
Дипломат добавила, что в интересах самой комиссии исключить ситуации, когда её экспертный и правовой потенциал использовался бы в качестве инструмента для решения сугубо политических задач. Потому что от этого зависит будущее отношений России с этой консультативной структурой Совета Европы, подчеркнула официальный представитель МИД.

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