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"Откровенно лукавит": В МИД РФ предупредили американского генерала, что ядерное оружие против РФ применять не стоит

22 июня 2019, 21:39  •  104 • Политика
В МИД РФ ответили на заявления американского генерала Пола Селвы о том, что атомные подлодки будут вооружаться ядерными ракетами "малой мощности", поскольку на США может напасть Россия. Там сочли, что Селва "откровенно лукавит", и предупредили, что любое применение против нашей страны ядерного оружия, независимо от мощности заряда, будет расценено как агрессия с соответствующим ответом.
Ранее зампредседателя Объединенного комитета начальников штабов американских Вооруженных сил генерал Пол Селва заявил в американских СМИ, что американские субмарины будут вооружаться ядерными боеголовками малой мощности. Эти боеголовки W76-2 уже начали выпускаться. Происходящее генерал объяснил тем, что США стоит перед угрозой ядерного удара из России.
В МИД РФ сочли такие заявления откровенным лукавством. Об этом говорится в комментарии заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ Артема Кожина, опубликованном на портале ведомства. Он отметил, что сказанное Селвой лишь предлог для расширения ядерного вооружения Америки, которое затем может быть использовано для давления на страны, не согласные с политикой Вашингтона.
Кожин также добавил, что недавнее несогласие США совместно с Россией принять соглашение о недопустимости ядерной войны также выдает планы Америки. Он напомнил, что еще в 60-тые Вашингтон не видел ничего зазорного в ограниченных ядерных войнах и, похоже, возвращается к планам того времени.
Он предостерег представителей Пентагона от необдуманных шагов: "В США прекрасно знают, что дистанционно определить мощность летящей вражеской боеголовки до момента её подрыва невозможно. Одна и та же ракета в принципе может нести разную "начинку". Соответственно любой зафиксированный российской системой предупреждения о ракетном нападении пуск по территории России стратегического носителя ядерного оружия, вне зависимости от мощности размещённого на нём боезаряда, будет расцениваться как агрессия с применением ядерного оружия со всеми вытекающими из этого последствиями в плане реагирования".

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