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"Откажитесь от учений": Заместитель Лаврова предостерёг натовских планировщиков

24 марта 2020, 08:35  •  56 • В мире
Замглавы МИД России Александр Грушко призвал европейские страны отказаться от активной фазы учений НАТО Defender в период празднования 75-летия Победы. По его словам, в то время, как мир будет чтить память победивших фашизм, пропагандистские центры будут наращивать свою информационную кампанию. "Я исключаю ситуацию, что натовские планировщики не учитывали этот факт", - отметил он.
Замглавы МИД России Александр Грушко предостерёг Европу от проведения учений НАТО в период празднования 75-летия победы. По его словам, для России очевидно, что натовские планировщики учитывали эту ситуацию.
Он отметил, что в тот момент, когда весь мир будет склонять голову перед памятью тех, кто победил фашизм, освободил Европу от коричневой чумы, зарубежные информационные центры будут наращивать обвинения в адрес нашей страны.
Грушко добавил, что Москва уже обратилась к странам Европы с призывом отказаться от активной фазы учений.
"На фоне пандемии мы убеждаемся, что крайне востребованы все инструменты международного сотрудничества, в том числе по военной линии. И нынешняя ситуация показывает абсолютную глупость, по-другому не могу сказать, натовских и других решений, которые были приняты в США по обрыву всех контактов по военной линии", - заметил зам Сергея Лаврова.
Ранее Европейское командование США (EUCOM) сообщило, что из-за пандемии коронавируса Пентагон остановил переброску военных в Европу на Defender Europe, не будут проводиться связанные с ними учения Dynamic Front, Joint Warfighting Assessment, Saber Strike и Swift Response, передаёт РИА Новости.
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