"Откажитесь от учений": Заместитель Лаврова предостерёг натовских планировщиков

Замглавы МИД России Александр Грушко предостерёг Европу от проведения учений НАТО в период празднования 75-летия победы. По его словам, для России очевидно, что натовские планировщики учитывали эту ситуацию.

Он отметил, что в тот момент, когда весь мир будет склонять голову перед памятью тех, кто победил фашизм, освободил Европу от коричневой чумы, зарубежные информационные центры будут наращивать обвинения в адрес нашей страны.

Грушко добавил, что Москва уже обратилась к странам Европы с призывом отказаться от активной фазы учений.

"На фоне пандемии мы убеждаемся, что крайне востребованы все инструменты международного сотрудничества, в том числе по военной линии. И нынешняя ситуация показывает абсолютную глупость, по-другому не могу сказать, натовских и других решений, которые были приняты в США по обрыву всех контактов по военной линии", - заметил зам Сергея Лаврова.

Ранее Европейское командование США (EUCOM) сообщило, что из-за пандемии коронавируса Пентагон остановил переброску военных в Европу на Defender Europe, не будут проводиться связанные с ними учения Dynamic Front, Joint Warfighting Assessment, Saber Strike и Swift Response, передаёт РИА Новости.