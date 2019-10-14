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"Отказать в итальянском гражданстве Соловьеву!": Эмигрант "Клирик" начал кампанию против "ненавистного журналиста"

14 октября 2019, 12:24  •  40 • Политика
Эмигрант из России, священник отец Сергий, ведущий оппозиционный канал на YouTube под ником "Клирик", запустил на сайте Change.org петицию, в которой, обращаясь к муниципалитету итальянской провинции Комо и политикам Италии, призывает отказать "ненавистному журналисту" Владимиру Соловьеву в итальянском гражданстве.
Обращение эмигранта-оппозиционера составлено на итальянском языке. В нем "Клирик" называет Владимира Соловьева "российским Геббельсом" и "самым ненавистным героем путинского режима". Более того, автор петиции требует, чтобы Соловьеву вообще запретили въезд в страны Европы и США.
"Клирик" в петиции заявляет о своей уверенности в том, что Владимир Соловьев якобы "собирается получить итальянское гражданство", поэтому эмигрант-священник решил обратиться к итальянскому народу с просьбой "отреагировать на тот факт, что один из самых ненавистных героев путинского режима намерен получить итальянское гражданство".
Для того чтобы итальянские власти обратили внимание и отреагировали на созданную петицию, по мнению мигранта, надо набрать примерно 100 тысяч подписей. Об этом автор петиции заявил в беседе с порталом "Открытые медиа". Петиция была создана три дня назад, за это время подписи под ней поставили десять тысяч человек.
Автор петиции известен тем, что летом текущего года он, приехав в Москву, принимал активное участие в протестных акциях. Кроме того, этот эмигрант-оппозиционер оказывал самую активную помощь в сборе подписей в поддержку выдвижения Владимира Милова, одного из незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.
К слову, на создании петиции на итальянском языке "Клирик" не остановился. Он создал еще одну - теперь уже на русском языке, в которой обращается к Следственному комитету России, Роскомнадзору и дирекции ВГТРК с требованием "запретить Соловьеву вести политические ток-шоу". По мнению эмигранта-священника, это необходимо сделать потому, что тележурналист "озвучивает политически ангажированную информацию и сеет в обществе дух вражды и розни".

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