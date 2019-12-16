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"Отказались взлетать": В США пассажирку самолёта заставили снять майку из-за надписи

16 декабря 2019, 07:54  •  74 • В мире
Авиакомпания American Airlines заставила пассажирку раздеться на борту. Женщину попросили снять майку с надписью о Сатане. Пассажирка объясняла, что она атеистка и не пытается никого оскорбить. Но экипаж отказался взлетать, пока она не избавится от майки. Женщине пришлось взять вещи мужа.
Американка пожаловалась, что ей пришлось снять майку в самолёте. Женщина летела из Флориды в Неваду бортом авиакомпании American Airlines. На ней была чёрная майка с надписью Hail Satan ("Радуйся, Сатана"). Перед вылетом к ней подошла стюардесса и потребовала избавиться от одежды.
"Я самый обычный человек. Я не гот, у меня нет пирсинга. На мне не было футболки с отрезанной головой козла или чего-то подобного. На мне были спортивные штаны и кроссовки из искусственной кожи, то есть я хочу сказать, что я выглядела как "ботаник", - оправдывалась потом пассажирка.
Женщина заявила, что она атеистка. Она принадлежит к нацменьшинствам, поэтому прекрасно знает об "оскорблениях", но свою одежду такой не считает. Однако экипаж отказался взлетать, пока женщина не сменит одежду. Американке пришлось избавиться от майки и взять вещи мужа, передаёт Telegram-канал "Выпускайте Кракена".
После жалоб женщины компания начала своё расследование. Пассажирке выплатили компенсацию.

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