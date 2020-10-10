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"Отговорки не принимаются": Берлин получил три хлёстких ответа за Навального и встречный ультиматум

10 октября 2020, 22:50  •  158 • Политика
Берлин получил три хлёстких ответа за Алексея Навального и встречный ультиматум. МИД России опубликовал обращение к немецкой стороне по ситуации с "отравлением" блогера. В ведомстве подчеркнули, что ждут объяснений со стороны властей ФРГ: "Отговорки не принимаются".
В МИД России в специальном заявлении ответили на высказывания немецкого министра иностранных дел Хайко Мааса по ситуации с предполагаемым отравлением Алексея Навального.
В обращении подчёркивается, что во время своего выступления в бундестаге глава дипломатического ведомства ФРГ представил новую порцию "обвинений, угроз и инсинуаций" в отношении РФ.
В сообщении российского МИД подчёркивается, что Москва не располагает никаким химоружием. Его утилизация была полностью завершена ещё в 2017 году. "Новичок" же - "чисто западный бренд", поскольку с ним работали США и ещё порядка 20 других государств Запада, сформировав целую линейку родственных токсичных ядов.
Кроме того, в тексте заявления отмечается, что омскими медиками, как и сотрудниками "Шарите", в анализах Навального следов боевых отравляющих веществ найдено не было.
Зато обнаружили немецкие военные. Спустя почти неделю, - указано в сообщении.
Также представители МИД напомнили, что для запуска полноценного расследования инцидента необходимы данные об обследовании блогера, которыми Берлин по-прежнему отказывается делиться.
В связи с этим в российском министерстве немецкую сторону призвали к выполнению обязательств, предусмотренных Европейской конвенцией о взаимной юридической помощи по уголовным делам. Там подчеркнули, что ждут объяснений со стороны Берлина: "Отговорки не принимаются. Они не убедительны".

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