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"Отговорки и лукавство": Небензя усовестил ООН за нежелание обсуждать украинский закон о языке
21 мая 2019, 03:09 • 35 • Политика
Украинский закон о языке нарушает Минские договоренности, заявил на заседании ООН российский постпред Василий Небензя. Он отметил, что нежелание обсуждать закон — "отговорки и лукавство", поскольку закон существует, и доступен с осени для изучения.
Российский постоянный представитель в ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН по принятию на Украине закона о языке заявил, что законопроект нарушает Минские договоренности.
Речь идет о документе, согласно которому украинскому языку дается статус исключительного. При этом документ вызывает нарекания не только со стороны России, но также не устраивает и Венгрию, политики этой страны и ранее выражали свое возмущение данным проектом.
Как подчеркнул Небензя, он понимает, что для ООН тема неудобна и неприятна, потому ее обсуждение и блокировали в организации.
При этом, подчеркнул Небензя, нежелание обсуждать закон — "отговорки и лукавство". А сам закон существует, и доступен с осени для изучения интересующихся. Кроме того, добавил он, языковые законы привели к потере Украиной Крыма, цитирует его заявление "Газета.ру".
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