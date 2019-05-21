"Отговорки и лукавство": Небензя усовестил ООН за нежелание обсуждать украинский закон о языке

Российский постоянный представитель в ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН по принятию на Украине закона о языке заявил, что законопроект нарушает Минские договоренности.

Речь идет о документе, согласно которому украинскому языку дается статус исключительного. При этом документ вызывает нарекания не только со стороны России, но также не устраивает и Венгрию, политики этой страны и ранее выражали свое возмущение данным проектом.

Как подчеркнул Небензя, он понимает, что для ООН тема неудобна и неприятна, потому ее обсуждение и блокировали в организации.

При этом, подчеркнул Небензя, нежелание обсуждать закон — "отговорки и лукавство". А сам закон существует, и доступен с осени для изучения интересующихся. Кроме того, добавил он, языковые законы привели к потере Украиной Крыма, цитирует его заявление "Газета.ру".