"Отец нации" и "собака": Обнародованы новые скандальные плёнки "Байдена - Порошенко"

В частности, в разговоре, трансляцию которого проводит украинское издание "Страна", Порошенко и Байден беспрестанно хвалят друг друга. Даже больше - Байден заявляет, что Пётр Порошенко самый настоящий "отец нации", в то время как американцам так не повезло - их действующий президент Дональд Трамп похож на собаку, которая "хватает автомобиль, не понимая, как тот едет и что внутри". Порошенко на эти слова лишь хитро посмеивался.

На вопрос Байдена, о чём же Порошенко говорил с новоизбранным президентом Трампом, тот в шутку ответил, что похвалил Трампу администрацию Обамы.