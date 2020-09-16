|
"Отец нации" и "собака": Обнародованы новые скандальные плёнки "Байдена - Порошенко"
16 сентября 2020, 15:50 • 80 • Политика
Украинский депутат Андрей Деркач обнародовал новые скандальные плёнки "Байдена - Порошенко", в частности запись разговоров между экс-президентом Украины и куратором Украины в Белом доме. В беседе Байден назвал Порошенко "отцом нации", сравнив при этом американского президента Трампа с собакой.
В частности, в разговоре, трансляцию которого проводит украинское издание "Страна", Порошенко и Байден беспрестанно хвалят друг друга. Даже больше - Байден заявляет, что Пётр Порошенко самый настоящий "отец нации", в то время как американцам так не повезло - их действующий президент Дональд Трамп похож на собаку, которая "хватает автомобиль, не понимая, как тот едет и что внутри". Порошенко на эти слова лишь хитро посмеивался.
На вопрос Байдена, о чём же Порошенко говорил с новоизбранным президентом Трампом, тот в шутку ответил, что похвалил Трампу администрацию Обамы.
80
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
12 сентября 2020, 19:15
|
11 сентября 2020, 01:05
|
10 сентября 2020, 00:20
|
10 сентября 2020, 04:00
|
09 сентября 2020, 18:50
|
12 сентября 2020, 21:05
|
14 сентября 2020, 17:05