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"Отец иранской бомбы" мёртв: Нетаньяху предупреждал ещё два года назад

28 ноября 2020, 21:20  •  51 • В мире
В Иране было совершено покушение на известного физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Он считался отцом-основателем программы по созданию ядерного оружия страны. Ещё два года назад израильский премьер Биньямин Нетаньяху назвал его руководителем секретного проекта "Амад". "Запомните это имя - Фахризаде", - предложил он.
Минобороны Ирана заявило об убийстве на востоке Тегерана ведущего иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Он считался отцом-основателем программы по созданию ядерного оружия страны.
Отмечается, что автомобиль, в котором находился физик, был обстрелян. Кроме того, по версии СМИ, рядом с машиной сдетонировала бомба.
В Иране допустили, что к убийству причастны МОССАД и саудовская разведка. Впрочем, не исключена и помощь американцев. на днях появлялись сообщения о том, что американцы попытаются нанести удар по ядерным объектам Ирана.
Интерес к доктору Мохсену Фахризаде ранее активно проявлял Израиль. Еще в 2018-м о нём публично высказался премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. В ходе своей речи об иранской ядерной программе он обмолвился об "отце иранской бомбы" и заявил: "Запомните это имя - Фахризаде".
Кроме того, он представил и фотографию видного иранского учёёного, назвав его руководителем секретного проекта "Амад".
По утверждению Израиля, Фахризаде не только не прекращал работу над атомной бомбой, а продолжил активные наработки в этой сфере.
Как сообщал портал "Вести. Израиль по-русски", иранский атомщик, на которого даже наложили международные санкции, жил двойной жизнью.
"Известно, что он занимается наукой, ранее занимал высокие должности в Национальном управлении ядерной энергии. Менее известно, что, даже работая в этом управлении, он всё больше находился на объектах, скрываемых от международного надзора", - говорится в публикации.
Отмечается, что израильская разведка за время наблюдения за Фахризаде "сумела собрать немало сведений об "отце иранской ядерной бомбы" и роде его занятий".

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