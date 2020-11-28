"Отец иранской бомбы" мёртв: Нетаньяху предупреждал ещё два года назад

Минобороны Ирана заявило об убийстве на востоке Тегерана ведущего иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Он считался отцом-основателем программы по созданию ядерного оружия страны.

Отмечается, что автомобиль, в котором находился физик, был обстрелян. Кроме того, по версии СМИ, рядом с машиной сдетонировала бомба.

В Иране допустили, что к убийству причастны МОССАД и саудовская разведка. Впрочем, не исключена и помощь американцев. на днях появлялись сообщения о том, что американцы попытаются нанести удар по ядерным объектам Ирана.

Интерес к доктору Мохсену Фахризаде ранее активно проявлял Израиль. Еще в 2018-м о нём публично высказался премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. В ходе своей речи об иранской ядерной программе он обмолвился об "отце иранской бомбы" и заявил: "Запомните это имя - Фахризаде".

Кроме того, он представил и фотографию видного иранского учёёного, назвав его руководителем секретного проекта "Амад".

По утверждению Израиля, Фахризаде не только не прекращал работу над атомной бомбой, а продолжил активные наработки в этой сфере.

Как сообщал портал "Вести. Израиль по-русски", иранский атомщик, на которого даже наложили международные санкции, жил двойной жизнью.

"Известно, что он занимается наукой, ранее занимал высокие должности в Национальном управлении ядерной энергии. Менее известно, что, даже работая в этом управлении, он всё больше находился на объектах, скрываемых от международного надзора", - говорится в публикации.

Отмечается, что израильская разведка за время наблюдения за Фахризаде "сумела собрать немало сведений об "отце иранской ядерной бомбы" и роде его занятий".