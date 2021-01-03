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"Отец, дочь, мать и сын" больше не называть: Новые обозначения людей в США взбесили американцев
03 января 2021, 14:25 • 141 • Политика
В Палате представителей США ввели "гендерно нейтральные определения" для обозначения людей. Теперь таких слов, как "отец, дочь, мать и сын", больше нет в правилах палаты. Но такие нововведения взбесили самих американцев, которые теперь призывают "остановить это безумие".
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков у себя в Twitter обратил внимание на нововведение в Америке, связанное с гендерным обозначением. Американские политики вновь, что называется, пробили дно, лишив себя ещё одной опоры на традиции и семейные ценности в угоду гомосексуалистам.
"В Палате представителей США ввели "гендерно нейтральные определения" для обозначения людей, - отметил сенатор. - Это означает отказ от таких понятий, как отец, мать, сын и дочь".
Политик высказал личную точку зрения, считая, что "так демократы проводят свою повестку дня по дальнейшей радикальной трансформации американского общества". И прогноз российского сенатора уже сбывается: сами американцы в бешенстве от нововведения и предсказывают народные волнения в будущем.
Она опубликовала ссылку на документ, в котором указывается, что "гендерные термины", такие как "отец, дочь, мать и сын", теперь исключены из правил Палаты представителей 117-го Конгресса".
Под постом десятки возмущённых комментариев.
"Это куча быков***. Этим людям нужно осознать тот факт, что мы рождаемся определенного пола и будем называться так. Если бы я была на этом этаже, и меня называли бы иначе, кроме как "мать, дочь, жена или миссис", у меня бы случился припадок", - уверена @CynthiaKEckart1.
"Это правительство, которого мы заслуживаем! Мы позволили этому случиться, и пора платить! Наши отцы и деды пожертвовали всем, а мы не хотим жертвовать кабельным телевидением, социальными сетями или фастфудом! Эта страна не нам обязана и не должна восприниматься как должное!" - высказался @finallyhadenuf2.
"Гендерные термины", такие как "отец, дочь, мать и сын", теперь исключены!". Мы должны верить, что это беспокоит большинство американцев? Кто теперь считает, что эта пустая чушь - закон? Это безумие! Нет ли конца этому безумию? Это нужно остановить!" - призывает @aridacres1.
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