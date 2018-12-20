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"Отечественные спецслужбы - это опора нашего государства" - Путин

20 декабря 2018, 22:24  •  49 • Политика
Глава России Владимир Путин назвал спецслужбы важнейшей опорой государства в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Также российский лидер озвучил ключевые задачи органов безопасности.
Президент России Владимир Путин считает спецслужбы важнейшей опорой государства в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Об этом он заявил на торжественном концерте, посвященном Дню работника органов безопасности в Большом Кремлевском дворце.
Глава государства подчеркнул, что перед органами безопасности России сегодня стоит множество серьезных задач. Ключевая из них - борьба с международным терроризмом. За последние годы число преступлений, связанных с терроризмом ощутимо сократилось, отметил Владимир Путин, и задача правоохранителей - закрепить эту тенденцию, осуществлять за этим жесткий контроль, а также вскрывать и предотвращать замыслы террористов. Кроме того, необходимо создавать и внедрят новые средства борьбы с террором.
Путин добавил, что это трудная, но полезная работа. Он обратился к ветеранам органов безопасности и поблагодарил их многолетнюю честную и безупречную службу.
"Отечественные спецслужбы, и так было всегда, - это важнейшая опора нашего государства... Вы выполняете множество серьезных задач и ключевая из них - это борьба с международным терроризмом" - сказал Путин.

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