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"Отечественные спецслужбы - это опора нашего государства" - Путин
20 декабря 2018, 22:24 • 49 • Политика
Глава России Владимир Путин назвал спецслужбы важнейшей опорой государства в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Также российский лидер озвучил ключевые задачи органов безопасности.
Президент России Владимир Путин считает спецслужбы важнейшей опорой государства в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Об этом он заявил на торжественном концерте, посвященном Дню работника органов безопасности в Большом Кремлевском дворце.
Глава государства подчеркнул, что перед органами безопасности России сегодня стоит множество серьезных задач. Ключевая из них - борьба с международным терроризмом. За последние годы число преступлений, связанных с терроризмом ощутимо сократилось, отметил Владимир Путин, и задача правоохранителей - закрепить эту тенденцию, осуществлять за этим жесткий контроль, а также вскрывать и предотвращать замыслы террористов. Кроме того, необходимо создавать и внедрят новые средства борьбы с террором.
Путин добавил, что это трудная, но полезная работа. Он обратился к ветеранам органов безопасности и поблагодарил их многолетнюю честную и безупречную службу.
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