"Отдохнуть и покататься": Путин назвал вторую цель, для которой он пригласил Лукашенко в Сочи

Президент России Владимир Путин заявил, что доволен итогом своих переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко. По его словам, он пригласил коллегу в Сочи не только для переговоров, но и чтобы "отдохнуть и покататься".

Такое сообщение глава российского государства сделал в беседе с журналистами. "Мне кажется, работа у нас получилась", - заявил российский лидер по итогам прошедших в Сочи переговоров.

По словам Путина, он пригласил белорусского лидера в Сочи и для того, чтобы провести переговоры, и чтобы дать своему коллеге "возможность немного отдохнуть". Президент добавил, что дал Лукашенко также покататься на горнолыжном склоне и еще надеется сыграть с ним в хоккей.