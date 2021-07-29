"Отделяем яблоки от груш": Турция нелепо оправдалась перед Россией за Украину

Турция нелепо оправдалась перед Россией за поставки оружия на Украину. "Мы отделяем яблоки от груш", - обозначил позицию Анкары советник президента Турции Мюджахит Кючюкйылмаз.

По его словам, Москве не стоит беспокоиться из-за турецких поставок оружия на Украину. В комментарии РИА Новости советник отметил, что Турция, "налаживая отношения с одной страной, не создаёт проблемы в отношениях с другой".

"Мы отделяем яблоки от груш", - сказал он.

По словам Кючюкйылмаза, представители его страны имеют возможность и дипломатические навыки "для того, чтобы поддерживать многоаспектные контакты и отношения одновременно с разными странами".

"В этой связи не стоит беспокоиться нашим союзникам, друзьям и тем, с кем мы сотрудничаем", - сказал он.

При этом дипломат не объяснил, каким образом дипломатические навыки Анкары могут гарантировать неприменение оружия Киевом против русских.