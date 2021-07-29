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"Отделяем яблоки от груш": Турция нелепо оправдалась перед Россией за Украину

29 июля 2021, 10:20  •  13 • Политика
Турция нелепо оправдалась перед Россией за поставки оружия на Украину. "Мы отделяем яблоки от груш", - обозначил позицию Анкары советник президента Турции Мюджахит Кючюкйылмаз.
По его словам, Москве не стоит беспокоиться из-за турецких поставок оружия на Украину. В комментарии РИА Новости советник отметил, что Турция, "налаживая отношения с одной страной, не создаёт проблемы в отношениях с другой".
"Мы отделяем яблоки от груш", - сказал он.
По словам Кючюкйылмаза, представители его страны имеют возможность и дипломатические навыки "для того, чтобы поддерживать многоаспектные контакты и отношения одновременно с разными странами".
"В этой связи не стоит беспокоиться нашим союзникам, друзьям и тем, с кем мы сотрудничаем", - сказал он.
При этом дипломат не объяснил, каким образом дипломатические навыки Анкары могут гарантировать неприменение оружия Киевом против русских.

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