|
"Отделяем яблоки от груш": Турция нелепо оправдалась перед Россией за Украину
29 июля 2021, 10:20 • 13 • Политика
Турция нелепо оправдалась перед Россией за поставки оружия на Украину. "Мы отделяем яблоки от груш", - обозначил позицию Анкары советник президента Турции Мюджахит Кючюкйылмаз.
По его словам, Москве не стоит беспокоиться из-за турецких поставок оружия на Украину. В комментарии РИА Новости советник отметил, что Турция, "налаживая отношения с одной страной, не создаёт проблемы в отношениях с другой".
"Мы отделяем яблоки от груш", - сказал он.
По словам Кючюкйылмаза, представители его страны имеют возможность и дипломатические навыки "для того, чтобы поддерживать многоаспектные контакты и отношения одновременно с разными странами".
"В этой связи не стоит беспокоиться нашим союзникам, друзьям и тем, с кем мы сотрудничаем", - сказал он.
При этом дипломат не объяснил, каким образом дипломатические навыки Анкары могут гарантировать неприменение оружия Киевом против русских.
Подпишитесь на нас
13
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 июля 2021, 11:55
|
25 июля 2021, 01:50
|
27 июля 2021, 01:30
|
26 июля 2021, 02:35
|
26 июля 2021, 01:40
|
28 июля 2021, 00:25
|
23 июля 2021, 03:05