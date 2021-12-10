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"Отдельный формат": Зеленский допустил прямые переговоры с Путиным

10 декабря 2021, 23:55  •  75 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский допустил прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Он даже намекнул на нечто исключительное. "Отдельный формат", - произнёс украинский лидер.
В интервью украинскому телеканалу "1+1" Зеленский заявил о возможных переговорах с Владимиром Путиным.
"Я не исключаю <…> отдельный формат и прямых переговоров с президентом России", - произнёс он.
Зеленский добавил, видит, что "это направление" поддерживают США, а также партнёры Украины из Европы.
В том же интервью, украинский лидер допустил вероятность референдума по Донбассу. Однако его формулировки были крайне неопределёнными. "Может быть", - всё время повторял политик.
Напомним, Зеленский пробыл на посту президента Украины уже половину своего срока, но ни разу не встречался с Владимиром Путиным один на один. Президент России ясно дал понять, что вопрос территоральной принадлежности Крыма обсуждать не намерен, так как это регион России. На тему Донбасса с украинский коллега должен говорить с представителями ДНР и ЛНР, а не с третьей стороной, в том числе с Россией.

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