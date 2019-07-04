"Отдельное приглашение требуют?": Британцев, пытающихся прорваться в Крым наблюдателями, подняли на смех

Дипломаты российского посольства в Лондоне были немало удивлены таким заявлением британцев. Комментируя в Twitter сообщение Форин-офиса по этому поводу, в дипмиссии России назвали его "свежим примером гибридной дипломатии", напомнив о том, что "Крым открыт для посещения любыми международными делегациями и иностранными гостями, наравне со всеми другими регионами нашей страны".

В официальном же комментарии пресс-секретарь посольства России добавил, что таким образом Лондон пытается "крайне недобросовестно" использовать в своих целях вопросы прав человека.

Пользователи Сети отреагировали на заявление Лондона с юмором.

"Отдельного приглашения требуют? Алё, включите мозги! Мы говорим: "Крым открыт для всех", - написал serge2704. "Они уже были в Крыму с международной группой в 1854 г. 25 октября. Возглавлял группу Фицрой Раглан… Странно, что снова захотелось", - напомнил Khoderev81. "Незаконно аннексированных территорий у России нет, в отличие от Великобритании, у которой есть, например, Фолклендские Мальвинские острова", - добавил IvanSusanin28 "Сопоставим факты: американский эсминец с "томагавками" в Чёрном море, плюс десантный корабль со спецназом, плюс английские наблюдатели в Крым. Всё вместе здорово паxнет готовящейся провокацией", - предположил greytankist.

Фото: Twitter/Russian Embassy, UK

Напомним, в июне доклад о том, как складывается ситуация с правами человека в мире, сделанный Форин-офисом, также был раскритикован МИД России. По мнению российских дипломатов, к изучению реального положения дел в этом вопросе в России Лондон подошёл безответственно.

Обвиняя Москву в том, что к правам человека в России относятся "пренебрежительно", а в стране в целом "мало демократии", Лондон пытается "переложить на Москву ответственность" за то, как обстоят дела в этом вопросе в соседних странах, отметили в МИД.