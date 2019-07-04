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"Отдельное приглашение требуют?": Британцев, пытающихся прорваться в Крым наблюдателями, подняли на смех
04 июля 2019, 03:24 • 85 • В мире
На сессии Совета по правам человека при ООН британская делегация потребовала допустить в "незаконно аннексированный" Крым международных наблюдателей. В Сети требование Лондона подняли на смех: "Отдельное приглашение требуют?"
Дипломаты российского посольства в Лондоне были немало удивлены таким заявлением британцев. Комментируя в Twitter сообщение Форин-офиса по этому поводу, в дипмиссии России назвали его "свежим примером гибридной дипломатии", напомнив о том, что "Крым открыт для посещения любыми международными делегациями и иностранными гостями, наравне со всеми другими регионами нашей страны".
В официальном же комментарии пресс-секретарь посольства России добавил, что таким образом Лондон пытается "крайне недобросовестно" использовать в своих целях вопросы прав человека.
Пользователи Сети отреагировали на заявление Лондона с юмором.
Фото: Twitter/Russian Embassy, UK
Напомним, в июне доклад о том, как складывается ситуация с правами человека в мире, сделанный Форин-офисом, также был раскритикован МИД России. По мнению российских дипломатов, к изучению реального положения дел в этом вопросе в России Лондон подошёл безответственно.
Обвиняя Москву в том, что к правам человека в России относятся "пренебрежительно", а в стране в целом "мало демократии", Лондон пытается "переложить на Москву ответственность" за то, как обстоят дела в этом вопросе в соседних странах, отметили в МИД.
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