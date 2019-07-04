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"Отдельное приглашение требуют?": Британцев, пытающихся прорваться в Крым наблюдателями, подняли на смех

04 июля 2019, 03:24  •  85 • В мире
На сессии Совета по правам человека при ООН британская делегация потребовала допустить в "незаконно аннексированный" Крым международных наблюдателей. В Сети требование Лондона подняли на смех: "Отдельное приглашение требуют?"
Дипломаты российского посольства в Лондоне были немало удивлены таким заявлением британцев. Комментируя в Twitter сообщение Форин-офиса по этому поводу, в дипмиссии России назвали его "свежим примером гибридной дипломатии", напомнив о том, что "Крым открыт для посещения любыми международными делегациями и иностранными гостями, наравне со всеми другими регионами нашей страны".
В официальном же комментарии пресс-секретарь посольства России добавил, что таким образом Лондон пытается "крайне недобросовестно" использовать в своих целях вопросы прав человека.
Пользователи Сети отреагировали на заявление Лондона с юмором.
"Отдельного приглашения требуют? Алё, включите мозги! Мы говорим: "Крым открыт для всех", - написал serge2704.
"Они уже были в Крыму с международной группой в 1854 г. 25 октября. Возглавлял группу Фицрой Раглан… Странно, что снова захотелось", - напомнил Khoderev81.
"Незаконно аннексированных территорий у России нет, в отличие от Великобритании, у которой есть, например, Фолклендские Мальвинские острова", - добавил IvanSusanin28
"Сопоставим факты: американский эсминец с "томагавками" в Чёрном море, плюс десантный корабль со спецназом, плюс английские наблюдатели в Крым. Всё вместе здорово паxнет готовящейся провокацией", - предположил greytankist.
Фото: Twitter/Russian Embassy, UK
Напомним, в июне доклад о том, как складывается ситуация с правами человека в мире, сделанный Форин-офисом, также был раскритикован МИД России. По мнению российских дипломатов, к изучению реального положения дел в этом вопросе в России Лондон подошёл безответственно.
Обвиняя Москву в том, что к правам человека в России относятся "пренебрежительно", а в стране в целом "мало демократии", Лондон пытается "переложить на Москву ответственность" за то, как обстоят дела в этом вопросе в соседних странах, отметили в МИД.

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