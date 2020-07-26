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"Отдельная благодарность": Пашинян на фоне столкновений в Москве сделал реверанс русским

26 июля 2020, 23:05  •  118 • В мире
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на днях опубликовал обращение, в котором раскрывается мнение официального Еревана по поводу нового конфликта на армяно-азербайджанской границе, а также рассказывается о процессе урегулирования карабахского конфликта. Отдельно за участие он поблагодарил Россию.
По словам Пашиняна, в то, что в этом взрывоопасном регионе удалось возобновить режим прекращения огня, огромный вклад внесли сопредседатели и страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ. "Особенно эффективным было участие Российской Федерации, проявившееся как на уровне российского МИД, так и Генштаба ВС России".
Очень странно смотрятся все эти заявления Пашиняна на фоне того, что в Армении продолжают убирать российские каналы из сетки бесплатного вещания согласно одобренному недавно закону "Об аудиовизуальных медиа", в рамках которого будет организована зачистка информационного пространства страны от "иностранного влияния".
До этого привилегии были у американского CNN, а также четырёх российских каналов - Первого, "России", "Культуры" и "Мира". Последний функционирует на основании двухстороннего соглашения между Москвой и Ереваном.
При этом, как отметил в интервью телеканалу "360" директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, Москва является гарантом безопасности, заинтересованным в том, чтобы в регионе установился мир, и может быть посредником в конфликте между двумя соседними странами - Арменией и Азербайджаном.

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