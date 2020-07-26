"Отдельная благодарность": Пашинян на фоне столкновений в Москве сделал реверанс русским

По словам Пашиняна, в то, что в этом взрывоопасном регионе удалось возобновить режим прекращения огня, огромный вклад внесли сопредседатели и страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ. "Особенно эффективным было участие Российской Федерации, проявившееся как на уровне российского МИД, так и Генштаба ВС России".

Очень странно смотрятся все эти заявления Пашиняна на фоне того, что в Армении продолжают убирать российские каналы из сетки бесплатного вещания согласно одобренному недавно закону "Об аудиовизуальных медиа", в рамках которого будет организована зачистка информационного пространства страны от "иностранного влияния".

До этого привилегии были у американского CNN, а также четырёх российских каналов - Первого, "России", "Культуры" и "Мира". Последний функционирует на основании двухстороннего соглашения между Москвой и Ереваном.

При этом, как отметил в интервью телеканалу "360" директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, Москва является гарантом безопасности, заинтересованным в том, чтобы в регионе установился мир, и может быть посредником в конфликте между двумя соседними странами - Арменией и Азербайджаном.