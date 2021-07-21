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"Отделения переполнены": В Израиле у детей проявилось неочевидное последствие коронавируса
21 июля 2021, 19:55 • 150 • В мире
В Израиле начали отменять плановые детские операции, которые считаются несрочными. У юных граждан проявилось неочевидное последствие коронавируса. "Отделения переполнены", - утверждают люди.
Израильская система здравоохранения буквально захлёбывается от новых пациентов. Госпитализируют множество детей, у которых диагностированы заболевания дыхательных путей.
Целый год несовершеннолетние провели в изоляции, носили защитные маски. Из-за этих двух факторов сезонные вирусы не проявились вовремя, но сильно распространились летом, пишет Telegram-канал "Дежурный по Израилю".
По данным израильского Минздрава, в основном речь идёт о вирусах, которые с COVID-19 никак не связаны. Больницы стали отменять детские операции, которые не являются срочными. Такое решение было принято, чтобы бросить все силы на юных пациентов с воспалениями лёгких.
"Отделения переполнены. Ещё одно неочевидное последствие коронавируса", - констатировал автор канала.
Ранее стало известно, что активно распространяющийся по миру новый штамм коронавируса - Delta - оказался настолько заразным, что его не берут вакцины. Это подтверждается исследованиями Израиля, где активно прививают население препаратом Pfizer. Эффективность вакцинации ниже, чем надеялись, подтвердил и местный премьер Нафтали Бенет.
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