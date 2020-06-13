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"Отдай чёрным": Афроамериканка озвучила восемь требований к "белым угнетателям"
13 июня 2020, 07:00 • 24 • Политика
Вспыхнувшие после смерти Джорджа Флойда беспорядки в США продолжают набирать обороты. Чернокожее население предъявляет к "белым угнетателям" всё новые требования.
Так, например, некая афроамериканка, называющая себя Чёрной бабушкой, предъявила восемь требований к белым американцам, пишет "
Первое - завещать чёрной или коричневой семье свою собственность, если у вас нет детей. Второе - отдать имущество чёрной или коричневой семье, если вы его наследуете для последующей продажи. Для застройщиков Черная бабушка призывает построить бесплатно жилой комплекс для цветного населения, в случае если район, где живут афроамериканцы разрушен.
Впрочем, призывает она отдавать свои дома и владельцев недвижимости. Ну а если человек, указанный в вашем завещании, расист, призывает афроамериканка, то тем более - его недвижимость должна перейти чёрной или коричневой семье.
В своем шестом пункте женщина призывает на регулярной основе жертвовать "чёрным" фондам.
Кроме того, в этом списке есть и призыв к работодателям. Каждый, кто плохо отзывается о чёрных, должен быть уволен, уверена она.
В конце, рекомендует Черная бабушка "угнетателям", им самим необходимо бороться с белым превосходством и финансировать чернокожее население.
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