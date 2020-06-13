"Отдай чёрным": Афроамериканка озвучила восемь требований к "белым угнетателям"

Первое - завещать чёрной или коричневой семье свою собственность, если у вас нет детей. Второе - отдать имущество чёрной или коричневой семье, если вы его наследуете для последующей продажи. Для застройщиков Черная бабушка призывает построить бесплатно жилой комплекс для цветного населения, в случае если район, где живут афроамериканцы разрушен.

Впрочем, призывает она отдавать свои дома и владельцев недвижимости. Ну а если человек, указанный в вашем завещании, расист, призывает афроамериканка, то тем более - его недвижимость должна перейти чёрной или коричневой семье.

В своем шестом пункте женщина призывает на регулярной основе жертвовать "чёрным" фондам.

Кроме того, в этом списке есть и призыв к работодателям. Каждый, кто плохо отзывается о чёрных, должен быть уволен, уверена она.

В конце, рекомендует Черная бабушка "угнетателям", им самим необходимо бороться с белым превосходством и финансировать чернокожее население.

Так, например, некая афроамериканка, называющая себя Чёрной бабушкой, предъявила восемь требований к белым американцам, пишет "