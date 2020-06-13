Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Алексея Навального пора воспринимать всерьез. Как врага
«Суррогат» с голосом врага: российские конструкторы создали уникальный подводный...
Билан призвал Зеленского направить ядерное оружие на Россию, чтобы "помешат...
Русское вторжение провалилось: Один казак сломал всю стройную версию репортёра
Главная / Политика

"Отдай чёрным": Афроамериканка озвучила восемь требований к "белым угнетателям"

13 июня 2020, 07:00  •  24 • Политика
Вспыхнувшие после смерти Джорджа Флойда беспорядки в США продолжают набирать обороты. Чернокожее население предъявляет к "белым угнетателям" всё новые требования.
Так, например, некая афроамериканка, называющая себя Чёрной бабушкой, предъявила восемь требований к белым американцам, пишет "
Первое - завещать чёрной или коричневой семье свою собственность, если у вас нет детей. Второе - отдать имущество чёрной или коричневой семье, если вы его наследуете для последующей продажи. Для застройщиков Черная бабушка призывает построить бесплатно жилой комплекс для цветного населения, в случае если район, где живут афроамериканцы разрушен.
Впрочем, призывает она отдавать свои дома и владельцев недвижимости. Ну а если человек, указанный в вашем завещании, расист, призывает афроамериканка, то тем более - его недвижимость должна перейти чёрной или коричневой семье.
В своем шестом пункте женщина призывает на регулярной основе жертвовать "чёрным" фондам.
Кроме того, в этом списке есть и призыв к работодателям. Каждый, кто плохо отзывается о чёрных, должен быть уволен, уверена она.
В конце, рекомендует Черная бабушка "угнетателям", им самим необходимо бороться с белым превосходством и финансировать чернокожее население.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



24
Источник
Похожие новости
12 июня 2020, 20:00
Иностранные лидеры рвутся в Москву: Лавров сообщил о гостях в честь Парада
12 июня 2020, 20:00
Граната, а не "Бук". Антипов представил доказательства, опровергающие версию Нидерландов
12 июня 2020, 21:00
"Тут было что скрывать": Тимошенко рассказала, что отдал Зеленский за деньги МВФ
12 июня 2020, 21:00
Украинский забыл? Экс-депутат Верховной рады подловил Порошенко на лицемерии
12 июня 2020, 20:00
«Пронзительное чувство Родины»: как празднуют День России в стране и мире
13 июня 2020, 02:00
Депутат Госдумы высмеял новый статус Украины при НАТО
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 июня 2020, 18:55
"Дайте ещё борт!": Русские в бунтующих США массово просят вернуть их в Россию - Захарова
11 июня 2020, 23:00
Киев накануне Дня России приготовил Москве очередную гадость
06 июня 2020, 09:55
"Американская ракета сожжёт даже выключенный радар С-400": В США празднуют
08 июня 2020, 07:55
Оружие для «Ратника»: как АК-12 приходит на смену своему предшественнику в российской армии
06 июня 2020, 19:55
Украинские дипломаты угрожают вторжением в Россию и победой в войне
07 июня 2020, 09:00
Монтян: «Я на собственной шкуре ощутила, что конец Украины близок»
08 июня 2020, 03:00
"Сакральная жертва" по вызову: На кого работает Платошкин?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.