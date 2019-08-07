"Отдам доказательства Малайзии и России": Немецкий детектив "припугнул" следователей по делу МН17

За время расследования Реш смог узнать не только о причинах, которые привели к трагическому крушению лайнера, но и точно знает, кто ответственен за это. Кроме того, у детектива есть американские снимки, о которых так много говорили поначалу в Вашингтоне, но так и не предъявили их следствию.

Всю эту информацию детектив пытался несколько раз передать Совместной следственной группе (СГГ), однако на его запросы Нидерланды никак не реагировали. По словам Реша, ранее он даже получил отказ от голландской стороны, мотивированный тем, что не были соблюдены "условия раскрытия доказательств в присутствии СМИ".

Йозеф Реш заявил в беседе с РИА Новости, что сделает последнюю попытку и еще раз предложит итоги своего расследования СГГ. Если же опять будет получен отказ, он обратится к России или Малайзии для того, чтобы совместно предать огласке всю собранную информацию, вплоть до раскрытия имен виновных в трагедии.