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"Отдам доказательства Малайзии и России": Немецкий детектив "припугнул" следователей по делу МН17

07 августа 2019, 09:39  •  127 • В мире
Детектив из Германии Йозеф Реш, с 2014 года занимающийся расследованием обстоятельств крушения малайзийского Boeing рейса МН17 над Донбассом по частному заказу, готов обнародовать собранную им информацию, обратившись для этого к России или Малайзии, если прокуратура Нидерландов снова проигнорирует его материалы.
За время расследования Реш смог узнать не только о причинах, которые привели к трагическому крушению лайнера, но и точно знает, кто ответственен за это. Кроме того, у детектива есть американские снимки, о которых так много говорили поначалу в Вашингтоне, но так и не предъявили их следствию.
Всю эту информацию детектив пытался несколько раз передать Совместной следственной группе (СГГ), однако на его запросы Нидерланды никак не реагировали. По словам Реша, ранее он даже получил отказ от голландской стороны, мотивированный тем, что не были соблюдены "условия раскрытия доказательств в присутствии СМИ".
Йозеф Реш заявил в беседе с РИА Новости, что сделает последнюю попытку и еще раз предложит итоги своего расследования СГГ. Если же опять будет получен отказ, он обратится к России или Малайзии для того, чтобы совместно предать огласке всю собранную информацию, вплоть до раскрытия имен виновных в трагедии.

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