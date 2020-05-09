"Отдали Чехословакию на растерзание": Путин осудил сговор Польши с гитлеровской Германией

Президент России Владимир Путин в рамках интервью для фильма "Война за память" Андрея Кондрашова на телеканале "Россия 1" вновь высказался о разделе Чехословакии. Президент заявил о тайном сговоре Польши и Германии перед войной. Глава государства считает, что этот факт надо предать огласке и открыто осудить.

"Более того, в тридцать восьмом году ведущие западные страны - и Великобритания, и Франция - встретились в Мюнхене с Гитлером, с Муссолини и подписали соответствующий документ, который мы всегда называли Мюнхенским сговором. И отдали на растерзание Чехословакию. И, как бы там ни было приятно или неприятно кому-то, но в этом поучаствовала Польша тогдашняя", - заявил глава государства.

Путин напомнил, что переговоры шли "напрямую с Гитлером". И именно СССР приложил усилия для создания коалиции против Гитлера. Однако поддержки страна не получила.

Напомним, впервые на эту тему Владимир Путин высказался на встрече с лидерами стран СНГ. Он выступил с исторической лекцией и рассказал о Мюнхенском сговоре - договоре между Германией, Францией и Великобританией накануне войны. В своей лекции Путин также затронул раздел Чехословакии и роль, которую в этом играла Польша. Президент России заявил, что "Польша высказала свои аппетиты в момент, когда она почувствовала, что близится час раздела добычи".