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"Отдали Чехословакию на растерзание": Путин осудил сговор Польши с гитлеровской Германией

09 мая 2020, 05:10  •  28 • В мире
Президент России Владимир Путин заявил о сговоре, в который Польша вступила с гитлеровской Германией накануне Второй мировой войны. Глава государства осудил эти переговоры и заявил, что в результате "Чехословакию отдали на растерзание".
Президент России Владимир Путин в рамках интервью для фильма "Война за память" Андрея Кондрашова на телеканале "Россия 1" вновь высказался о разделе Чехословакии. Президент заявил о тайном сговоре Польши и Германии перед войной. Глава государства считает, что этот факт надо предать огласке и открыто осудить.
"Более того, в тридцать восьмом году ведущие западные страны - и Великобритания, и Франция - встретились в Мюнхене с Гитлером, с Муссолини и подписали соответствующий документ, который мы всегда называли Мюнхенским сговором. И отдали на растерзание Чехословакию. И, как бы там ни было приятно или неприятно кому-то, но в этом поучаствовала Польша тогдашняя", - заявил глава государства.
Путин напомнил, что переговоры шли "напрямую с Гитлером". И именно СССР приложил усилия для создания коалиции против Гитлера. Однако поддержки страна не получила.
Напомним, впервые на эту тему Владимир Путин высказался на встрече с лидерами стран СНГ. Он выступил с исторической лекцией и рассказал о Мюнхенском сговоре - договоре между Германией, Францией и Великобританией накануне войны. В своей лекции Путин также затронул раздел Чехословакии и роль, которую в этом играла Польша. Президент России заявил, что "Польша высказала свои аппетиты в момент, когда она почувствовала, что близится час раздела добычи".

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