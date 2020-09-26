"Отдадут Крым - или останутся без штанов": На Украине разработали новый план возвращения полуострова

На Украине "нашли" новый способ добиться возвращения Крыма. В стране решили, что нужно отказаться от силового сценария решения этой проблемы. Об этом заявил в эфире украинского телеканала заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны Сергей Кривонос.

"Мы чётко понимаем, что решать проблему силовым методом Украина не может на данном этапе. Потому что есть проблемы: это, во-первых, война на Донбассе. Вести войну на два фронта, даже законно возвращая свои земли, мы не потянем", - заявил Кривонос.

Он предложил перейти к экономическим мерам. По мнению Кривоноса, эффективно будет ввести новые санкции против России. Нужно поставить вопрос ребром. Чтобы для России не было альтернативы

"Надо выводить Россию этими санкциями на такой уровень, чтобы был вопрос: или они отдадут Крым, или останутся без штанов, условно говоря", - заявил замсекретаря Совета.

Он прокомментировал и учения "Кавказ - 2020". Кривонос назвал их "политическим шантажом".

Напомним, что ранее учёные придумали, как разрушить водную блокаду Крыма. Специалисты считают, что родниковые воды могут стать хорошей альтернативой питьевого водоснабжения Республики Крым.