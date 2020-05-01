"Отчаянные меры": Немецкие врачи устроили "голый протест"

На публикацию обратил внимание Telegram-канал "Саваничи". В посте размещён скриншот, на котором виден телеведущий Bild и голый врач, на котором надета только манжетка от тонометра и стетоскоп.

"Отчаянное время требует отчаянных мер", - прокомментировали ситуацию журналисты и рассказали о флешмобе немецких врачей.

Медики размещали в соцсетях свои фотографии в обнажённом виде. Этой акцией они хотели привлечь внимание к дефициту защитной одежды, которая крайне необходима при работе с больными COVID-19. В спецвыпуске СМИ напомнило, что в Германии введён всеобщий масочный режим, только вот эти самые маски есть не у всех.

Один продавец магазина рассказал, что все граждане дисциплинированны и следуют новым правилам. Другой торговец сообщил о двух покупателях без масок. Он пояснил, что запретил им заходить в таком виде в магазин, тогда люди надели маски без всяких вопросов.

Журналисты таким образом показали, что жители страны вполне могут защитить себя, а вот у медиков ситуация более напряжённая. Ведущий попросил прокомментировать флешмоб одного из 30 его участников - доктора Кристиана Рехтенвальда, который работает в госпитале Боксберга в федеральной земле Баден-Вюртемберг.

Врач пояснил, что причина сложившейся ситуации заключается в федеральной системе. При пандемии коронавируса выяснилось, что каждый обязан сам о себе позаботиться.

"Одни справляются с этим лучше, другие - хуже", - пояснил медик.

Доктор Рехтенвальд сообщил, что есть медперсонал, у которого имеется определённый запас средств индивидуальной защиты, но есть немало и тех, кому буквально не в чем работать.