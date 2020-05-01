|
"Отчаянные меры": Немецкие врачи устроили "голый протест"
01 мая 2020, 01:10 • 16 • В мире
О дефиците защитной одежды немецкие врачи решили рассказать властям и народу весьма необычным способом. Они полностью разделись и устроили флешмоб "Голые размышления". "Отчаянные меры", - прокомментировало их действия одно из СМИ Германии.
На публикацию обратил внимание Telegram-канал "Саваничи". В посте размещён скриншот, на котором виден телеведущий Bild и голый врач, на котором надета только манжетка от тонометра и стетоскоп.
"Отчаянное время требует отчаянных мер", - прокомментировали ситуацию журналисты и рассказали о флешмобе немецких врачей.
Медики размещали в соцсетях свои фотографии в обнажённом виде. Этой акцией они хотели привлечь внимание к дефициту защитной одежды, которая крайне необходима при работе с больными COVID-19. В спецвыпуске СМИ напомнило, что в Германии введён всеобщий масочный режим, только вот эти самые маски есть не у всех.
Один продавец магазина рассказал, что все граждане дисциплинированны и следуют новым правилам. Другой торговец сообщил о двух покупателях без масок. Он пояснил, что запретил им заходить в таком виде в магазин, тогда люди надели маски без всяких вопросов.
Журналисты таким образом показали, что жители страны вполне могут защитить себя, а вот у медиков ситуация более напряжённая. Ведущий попросил прокомментировать флешмоб одного из 30 его участников - доктора Кристиана Рехтенвальда, который работает в госпитале Боксберга в федеральной земле Баден-Вюртемберг.
Врач пояснил, что причина сложившейся ситуации заключается в федеральной системе. При пандемии коронавируса выяснилось, что каждый обязан сам о себе позаботиться.
"Одни справляются с этим лучше, другие - хуже", - пояснил медик.
Доктор Рехтенвальд сообщил, что есть медперсонал, у которого имеется определённый запас средств индивидуальной защиты, но есть немало и тех, кому буквально не в чем работать.
16
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
29 апреля 2020, 00:10
|
25 апреля 2020, 18:10
|
25 апреля 2020, 08:04
|
26 апреля 2020, 06:10
|
24 апреля 2020, 03:10
|
28 апреля 2020, 10:43
|
25 апреля 2020, 18:10