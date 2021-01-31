"Отчаянная попытка" Волкова: Митинг в Москве провалился - людей используют втёмную

Представители так называемого штаба Алексея Навального объявили, что акция протеста в Москве завершена. Заявление сделали на фоне откровенного провала.

Собрать массовое шествие так и не удалось. Ранее о тенденции рассказывали корреспонденты Царьграда, работавшие в разных точках столицы. Сотрудники правоохранительных органов контролировали ситуацию и не дали вывести людей "для картинки". Руководитель штабов Навального Леонид Волков бросал тех, кто согласился поучаствовать в шествиях, с одной улицы на другую. Когда стало ясно, что и это не помогает, кучки людей направили к площади трёх вокзалов. Расчёт понятен, ведь у вокзалов всегда куча народу. И этот шаг в том числе описали авторы телеграм-канала "Бойлерная".

"Волков развернул народ обратно к трём вокзалам, чтобы остатки митингующих смешались с пассажирами и дать картинку большого количества участников. Отчаянная попытка спасти ситуацию с провалом шествия в Москве", - отмечено в сообщении.

Остаётся лишь добавить, что сейчас Леонид Волков не находится в России. Он координирует протест из Германии. И от этого происходящее выглядит ещё более отвратительно.