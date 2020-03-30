"Отблагодарили": После хамства ЕС китайская компания Huawei сворачивает помощь Европе

Китайская компания Huawei отзывает помощь странам Европы после высказываний верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Последний назвал помощь китайской компании "дешёвым пиаром".

Речь идёт о миллионе защитных масок, отправленных компанией Huawei в Испанию, а также 800 тысячах масок для больниц и домов престарелых в Голландии. Жозеп Боррель назвал китайскую помощь "политикой щедрости" и пиар-компанией, заподозрив при этом злой умысел.

Официальный представитель Huawei заявил, что компания не собиралась вести никакой "политики щедрости". Он подчеркнул, что его фирма не хочет иметь никакого отношения к политическим разборкам, поэтому сворачивает помощь Европе.

Мы положим конец нашей программе донорства масок здесь, в Европе, - сказал представитель Huawei в интервью EURACTIV. Отблагодарили. Huawei послал миллионы защитных масок нуждающимся странам Европы: миллион в Испанию, 800 000 в больницы и дома престарелых в Голландии... Но чиновник из верхушки ЕС обвинил Huawei в дешёвом пиаре. Huawei извинился и сказал, что больше не будет так поступать, - комментирует в Twitter Ruslana Boshirova @ValLisitsa. "Это однозначно перемога европейских чиновников... С таким упоением ушат с помоями себе на голову надеть... М-да... это надо суметь, - добавляет Евгений Магнитогорск @magnitogorskbro.

Фото: скриншот Twitter/@ValLisitsa