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"Отблагодарили": После хамства ЕС китайская компания Huawei сворачивает помощь Европе

30 марта 2020, 13:35  •  99 • Политика
После хамских обвинений в "дешёвом пиаре" со стороны высокопоставленных чиновников ЕС китайская компания Huawei отзывает помощь странам Европы. "Отблагодарили. Huawei послал миллионы защитных масок нуждающимся странам Европы: миллион в Испанию, 800 000 в больницы и дома престарелых в Голландии... Но чиновник из верхушки ЕС обвинил Huawei в дешёвом пиаре. Huawei извинился и сказал, что больше не будет так поступать", - комментируют историю в соцсетях.
Китайская компания Huawei отзывает помощь странам Европы после высказываний верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Последний назвал помощь китайской компании "дешёвым пиаром".
Речь идёт о миллионе защитных масок, отправленных компанией Huawei в Испанию, а также 800 тысячах масок для больниц и домов престарелых в Голландии. Жозеп Боррель назвал китайскую помощь "политикой щедрости" и пиар-компанией, заподозрив при этом злой умысел.
Официальный представитель Huawei заявил, что компания не собиралась вести никакой "политики щедрости". Он подчеркнул, что его фирма не хочет иметь никакого отношения к политическим разборкам, поэтому сворачивает помощь Европе.
Мы положим конец нашей программе донорства масок здесь, в Европе, - сказал представитель Huawei в интервью EURACTIV.
Отблагодарили. Huawei послал миллионы защитных масок нуждающимся странам Европы: миллион в Испанию, 800 000 в больницы и дома престарелых в Голландии... Но чиновник из верхушки ЕС обвинил Huawei в дешёвом пиаре. Huawei извинился и сказал, что больше не будет так поступать, - комментирует в Twitter Ruslana Boshirova @ValLisitsa.
"Это однозначно перемога европейских чиновников... С таким упоением ушат с помоями себе на голову надеть... М-да... это надо суметь, - добавляет Евгений Магнитогорск @magnitogorskbro.
Фото: скриншот Twitter/@ValLisitsa
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