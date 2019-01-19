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"Отберем Курилы и вернём Крым": Украинский депутат заявил, что Киев поможет решить миру территориальные конфликты

19 января 2019, 16:24  •  135 • Политика
Депутат Верховной Рады Украины Павло Кишкар заявил, что у Украины есть якобы все шансы "вернуть Крым и Донбасс". Рецепт, по мнению украинского политика очень прост — надо, мол, только помочь Японии отобрать у России Курилы. И тогда Япония поможет Незалежной. "Отберем Курилы и вернём Крым", - уверен он. И добавляет, что Киев поможет решить все территориальные конфликты.
"Думаю, через десять лет у нас будет достаточно правильный контакт с нашими западными партнерами, - заявил он местным СМИ. - С Японией в том числе и другими странами, у которых есть территориальные конфликты с РФ. Они могут быть решены, когда закончится доминирование кремлевской России".
Он также добавил, что рано или поздно все поймут, что только Незалежная — это настоящий клад и ключ к решению многих территориальных споров и конфликтов.
"Любой конфликт с Россией как с империей заканчивался большой кровью. Но лет через 5, благодаря привлечению ВМС США, я думаю, с минимальными потерями мы сможем деоккупировать эти территории — Крым и Восточную Украину", - заявил Кишкар, его цитирует "КП".

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