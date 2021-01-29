"От злости и бессилия": Пушков напомнил о 2014-м после выпада украинцев в ПАСЕ

"Время идёт - ничего не меняется: в 2014-м в зале ПАСЕ раздавались истеричные вопли Ирины Геращенко и расистские выкрики её коллег по делегации", - отметил он в своём Telegram-канале.

Пушков добавил, что "и в эти дни звучат явно неумные выпады - от злости и бессилия перед фактом утверждения полномочий делегации России".

Напомним, в ПАСЕ подтвердили полномочия российской делегации, что было встречено негодованием со стороны украинских представителей. Так, депутат Алексей Гончаренко в своём выступлении попытался оскорбить наших политиков. "Знаете, господа Слуцкий и Толстой", - попытался оскорбить российских делегатов украинец, но смолк на полуслове.