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"От злости и бессилия": Пушков напомнил о 2014-м после выпада украинцев в ПАСЕ
29 января 2021, 13:45 • 110 • Политика
Сенатор Алексей Пушков напомнил о ситуации в 2014 году после выпада украинцев в ПАСЕ. "От злости и бессилия", - констатировал он поведение официальной киевской делегации.
"Время идёт - ничего не меняется: в 2014-м в зале ПАСЕ раздавались истеричные вопли Ирины Геращенко и расистские выкрики её коллег по делегации", - отметил он в своём Telegram-канале.
Пушков добавил, что "и в эти дни звучат явно неумные выпады - от злости и бессилия перед фактом утверждения полномочий делегации России".
Напомним, в ПАСЕ подтвердили полномочия российской делегации, что было встречено негодованием со стороны украинских представителей. Так, депутат Алексей Гончаренко в своём выступлении попытался оскорбить наших политиков. "Знаете, господа Слуцкий и Толстой", - попытался оскорбить российских делегатов украинец, но смолк на полуслове.
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