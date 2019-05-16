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"От вида таких парней сразу пропадет желание дебоширить": Депутат предложил усилить экипажи стюардами-спецназовцами
16 мая 2019, 22:24 • 56 • Политика
Неплохо было бы включать в экипажи самолетов бортпроводников с отличной физической подготовкой, считает депутат Олег Нилов. "Только от вида таких парней сразу пропало бы желание дебоширить", - заявил он.
К тому же крепкие парни всегда смогут оказать серьезную помощь при чрезвычайной ситуации, уверен первый заместитель председателя Комитета по контролю и регламенту.
Хорошо подготовленные физически мужчины-стюарды при необходимости смогут обеспечить безопасность пассажиров во время чрезвычайных ситуаций и происшествий. Кроме того, им под силу будет оказать своевременную медицинскую помощь.
Что же до нарушителей, то их Олег Нилов предлагает наказывать как можно более "длинным рублем" за тот ущерб, который они наносят авиакомпаниям и пассажирам.
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